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Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель Кремля

18 декабря 2022, 06:26
Вместо Владимира Путина на мост в захваченный Крым мог приехать двойник, охрана вряд ли отпустила бы его туда, полагает Роман Свитан.
Путин, Крымский мост
Похоже, Путин приезжал на Крымский мост, чтобы попрощаться - Свитан / Коллаж ua.depositphotos.com, соцсети

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин посещал незаконно построенный Крымский мост, вероятно, с целью попрощаться. Мероприятие провели, чтобы создать картинку для российского общества. Приехать на мост мог и вовсе двойник. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В чате на Главреде он сказал о том, что Путин, скорее всего, приехал на мост, чтобы попрощаться. Причем на мост мог прибыть не сам глава Кремля, а его двойник.

"Да, скорее всего (приехал попрощаться). Это был его крайний проезд. Если вообще это был Путин, а не его двойник. Очень сомневаюсь, что это был реальный Путин, ведь его охрана туда бы не пустила. Скорее всего, по Крымскому мосту проехался двойник", - отметил Свитан.

По его словам, Москва решила сделать ставку на такое мероприятие для создания информационной картинки, адресованной российскому обществу.

"Это было нужно для российской картинки, российского информационного пространства", - подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, 5 декабря глава страны-оккупанта Путин неожиданно прибыл на Крымский мост.

Он сам находился за рулем автомобиля и проехался по эстакаде. Что интересно, Путин передвигался за рулем автомобиля премиум-класса Mercedes, а не машины из президентского кортежа или другом автомобиле российской марки.

В Госдепе США считают, что поездка Путина на Крымский мост – попытка показать видимость "победы".

Российские оккупанты проигрывают войну против Украины и включили пропаганду.

Смотрите чат на Главреде с военным экспертом Романом Свитаном

Другие новости:

Владимир Путин Крымский мост война России и Украины Роман Свитан
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