Путин опозорился на Крымском мосту: Пескову пришлось оправдываться

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, проехал на автомобиле по Крымскому мосту.
Видео опубликовали российские пропагандистские ресурсы. При этом президент РФ сел за руль автомобиля.
Отметим, что Путин выбрал для поездки по мосту премиум-авто немецкой марки Mercedes.
На вопрос, почему был выбран Mercedes, а не, например, российский президентский Aurus, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Просто на месте была такая машина".
"Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", - цитирует его ТАСС.
Отметим, что во время поездки Путин поинтересовался, где повреждённый участок Крымского моста, на что получил ответ, что он находится в 9 километрах от того места, где он находился.
Подрыв Крымского моста
На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.
В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.
Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.
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