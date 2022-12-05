Путин опозорился на Крымском мосту: Пескову пришлось оправдываться

Владимир Путин выбрал для поездки по мосту премиум-авто немецкой марки Mercedes.

Владимир Путин решил проинспектировать поврежденный Крымский мост / УНИАН/Скриншот

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, проехал на автомобиле по Крымскому мосту.

Видео опубликовали российские пропагандистские ресурсы. При этом президент РФ сел за руль автомобиля.

Отметим, что Путин выбрал для поездки по мосту премиум-авто немецкой марки Mercedes.

На вопрос, почему был выбран Mercedes, а не, например, российский президентский Aurus, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Просто на месте была такая машина".

"Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", - цитирует его ТАСС.

Отметим, что во время поездки Путин поинтересовался, где повреждённый участок Крымского моста, на что получил ответ, что он находится в 9 километрах от того места, где он находился.

Владимир Путин за рулем Mercedes/ Скриншот

Подрыв Крымского моста

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

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