УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Война без правил": на Западе предупредили о мести Путина за Крымский мост

9 октября 2022, 14:57

После атаки на Крымский мост в РФ звучат заявления о необходимости агрессивного ответа.

мост
Последствия взрывов на Крымском мосту / Скриншот

После взрывов на Крымском мосту Россия может перейти к террористической тактике неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и применения ядерного оружия.

Такое мнение высказал британский генерал лорд Ричард Даннат, пишет The Sun.

Отмечается, что после взрывов на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин захочет отмстить Украине.

Подчеркивается, что после атаки на Крымский мост в РФ звучат заявления о необходимости агрессивного ответа.

По словам западных аналитиков, взрывы на Крымском мосту могут стать спусковым крючком к новой эскалации с угрозой применения ядерного оружия.

При этом Даннат не исключил неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и риска, что Путин может прибегнуть к ядерному оружию.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Читайте еще:

Крымский мост война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:41

Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси – ГУР

15:36

Красная от крови украинцев шапочка собралась на фронт: Яна Поплавская сделала лицемерное заявление

15:35

Наступление ВСУ на Луганщине: освобождена Стельмаховка в Сватовском районеВидео

15:27

Пошел защищать Украину вместе с сыном: под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея

15:21

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечтыВидео

Реклама
14:57

"Война без правил": на Западе предупредили о мести Путина за Крымский мостВидео

14:34

Невестка Ющенко засветила пышную грудь в облегающем спортивном топе

14:27

Придут холода и прольются дожди: прогноз погоды в УкраинеВидео

14:24

ВСУ зачищают Херсонщину: появились детали продвижения украинской армииВидео

14:09

Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать

13:56

У Зеленского ответили "миротворцам", которые требуют переговоров между Украиной и РоссиейВидео

13:38

Украинcкие солдаты - супермены: легендарная певица Шер обратилась к украинцам

13:09

Россияне расстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине: люди просто стояли в очередиВидео

13:06

Ракетный удар по Запорожью: оккупанты выпустили более 20 ракет из районов Мелитополя и БердянскаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 10 октября 2022: Близнецам - болезнь, Скорпионам - романтика, Стрельцам - деньгиВидео

12:58

России катастрофы не избежать: астролог сделала новый прогноз насчет войны

12:45

Бывшая жена Виталия Кличко вышла в свет с молодым красавчиком

12:39

Пока муж не выпил: 7 лайфхаков по использованию водки в быту

12:05

Эксперт спрогнозировал, как россияне будут мстить за удар по Крымскому мостуВидео

11:44

"И этому она полгода училась?": Бузова в латексе взобралась на пилон, но опозорилась

Реклама
11:31

Евгений Карась: не трогайте Путина - он идеальный президент Туалетной ФедерацииВидеоблоги

11:17

Бизнес-гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2022: названы самые опасные и благоприятные дниВидео

11:00

Гороскоп на сегодня 9 октября 2022: Тельцам - роман, Ракам - ссоры, Скорпионам - травмаВидео

10:44

"Посмотрите на Антоновский": Жданов рассказал о будущем "подбитого" Крымского мостаВидео

10:28

Взрыв на Крымском мосту сильно ударит по способности армии Путина вести войну на Юге Украины - NYTВидео

09:46

Полетели головы: Шойгу и Герасимова, вероятно, сняли с должностей – ISWВидео

09:30

РФ выпустила по Запорожью 12 ракет: появились новые данные о погибших и раненых

09:16

Дочь умерла, не выдержали легкие: Киркоров рассказал о своей трагедии

08:55

Зима в Украине будет теплой, вероятность сильных морозов мизерная - синоптикВидео

08:36

Жданов о взрыве на Крымском мосту: это была ракета, которая "передала привет" российским С-400Видео

08:23

Что мешает выдающемуся танцорумнение

08:12

Благодаря ВСУ армия РФ потеряла за сутки 83 оккупанта, 4 танка, 3 склада боеприпасов - ОК Юг

07:32

Ночью оккупанты ударили ракетами по жилым домам в Запорожье: погибли 17 человекВидео

07:30

Как удар по Крымскому мосту подкосил Путина и чем ответит Россия – интервью с Игорем Эйдманом

06:21

Кто-то в руководстве России решил пойти до концамнение

05:20

Лютые морозы будут: синоптик рассказал о погодном "сюрпризе", который ожидает Украину зимойВидео

04:50

Какой сегодня праздник 9 октября: День санэпидслужбы

04:41

Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

03:30

Бабье лето будет недолгим: украинцы узнали "ледяной" прогноз с температурой до 0ºВидео

03:20

Тесто месить не надо: самые вкусные чебуреки за 20 минут - идеальный рецептВидео

Реклама
02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:12

"Это что ещё за хамон?": Волочкова задрала ногу до подбородка и засветила лишнее

01:40

"Крымский мост – начало": эксперт объяснил, как ВСУ дальше будут освобождать КрымВидео

00:51

Приметы на 9 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в доме беды не случилосьВидео

00:51

День художника 2022: душевные поздравления и милые картинки к празднику

00:37

Дочь и внуки Пугачевой покинули Россию

08 октября, суббота
23:52

Доходило до скандалов: Кондратюк рассказал о работе с Могилевской и КарольВидео

23:31

"Самый милый ангелочек": молодожены Бэкхемы поделились трогательным фото

23:30

Как остановить прорастание картофеля: "золотые" правила, которые вас удивятВидео

23:17

Оккупанты ударили по Никополю дронами-камикадзе: повреждено много объектов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять