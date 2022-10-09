"Война без правил": на Западе предупредили о мести Путина за Крымский мост

Последствия взрывов на Крымском мосту / Скриншот

После взрывов на Крымском мосту Россия может перейти к террористической тактике неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и применения ядерного оружия.

Такое мнение высказал британский генерал лорд Ричард Даннат, пишет The Sun.

Отмечается, что после взрывов на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин захочет отмстить Украине.

Подчеркивается, что после атаки на Крымский мост в РФ звучат заявления о необходимости агрессивного ответа.

По словам западных аналитиков, взрывы на Крымском мосту могут стать спусковым крючком к новой эскалации с угрозой применения ядерного оружия.

При этом Даннат не исключил неизбирательных бомбардировок мирных жителей Украины и риска, что Путин может прибегнуть к ядерному оружию.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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