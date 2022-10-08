Горит Крымский мост: поднимается огромный столб черного дыма, движение перекрыто

Горит Крымский мост/ Telegram "Риа-Мелитополь"

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

В то же время в соцсетях появляются фото горящего моста.

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