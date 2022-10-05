ВСУ из HIMARS могут ударить по Крыму – соратник Путина обратился к гауляйтерам полуострова

Удары Украины по объектам России в Крыму можно совершить из РСЗО HIMARS - Пентагон / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr

В Пентагоне заявили, что армия Украины может наносить удары по вражеским целям в оккупированном Крыму, используя предоставленные США ракетные системы HIMARS со снарядами GMLRS. Возможность для попадания по вражеским целям есть. В Москве уже призвали усилить безопасность ряда объектов на захваченном полуострове и признали их уязвимость.

В ходе своего брифинга заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер напомнила о том, что Киев имеет право бить по военным объектам россиян в Крыму, поскольку полуостров принадлежит украинскому государству. Такие удары можно нанести из РСЗО HIMARS.

"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них снарядов GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - отметила Купер.

Патрушев обратился к "главам регионов" захваченного Крыма

Соратник главы Кремля Путина, секретарь Совета безопасности России Николая Патрушев заявил, что на фоне войны России против Украины в оккупированном Крыму "наблюдается высокий уровень террористических угроз". Он признал проблемы в "безопасности" и попросил гауляйтеров их "устранить".

"На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки…Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения "специальной военной операции на Украине…Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", - цитирует его слова Интерфакс.

Ситуация с Крымом

Российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники ранее сообщило о том, что Кремль намерен создать, дескать, "Крымский федеральный округ". В него собираются "включить" захваченные и аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Возглавить псевдообъединение должен руководитель Роскосмоса Сергей Рогозин.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес предположил, что армия Украины может выбить российских оккупантов на границы 24 февраля до конца 2022 года. Он надеется, что уже к середине следующего, 2023 года, ВСУ будут в Крыму.

Американский генерал Бен Хертлинг прогнозирует, что Россия будет до конца воевать за полуостров Крым.

Даже в том случае, если Москва утратит контроль над другими захваченными территориями Украины. ВСУ могут столкнуться со сложностями в операции по деоккупации Крыма.

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