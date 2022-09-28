ВСУ будут в Крыму до середины 2023 года – генерал США/ Reuters, УНИАН

Украинские военные до конца 2022 года могут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были у захватчиков 23 февраля.

При этом защитники Украины могут быть в Крыму уже к середине следующего года. Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет издание LRT.

Он отметил, что давление со стороны российских оккупантов на украинские войска еще заметно. Однако захватчики уже не смогут захватывать новые города в Украине

"Я всё же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – заявил Ходжес.

По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин сейчас в безвыходной ситуации.

Освобождение Крыма

Ранее сообщалось, что Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма. Штаб Черноморского флота и главный аэродром морской авиации в захваченном Крыму за последние 2 месяца были атакованы.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени. Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму.

Тем временем в России уже нарастает паника. В Кремле боятся, что Украина попытается вернуть Крым, и начали сыпать угрозами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ считает Крым своим, поэтому любые попытки его вернуть будут рассматривать как "посягательство на российскую территорию".

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