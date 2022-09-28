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Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз Путина: "не отмахиваться, мол, это просто блеф"

28 сентября 2022, 13:06

Меркель считает серьезное отношение к угрозам признаком политической мудрости.

Меркель Путин
Меркель призвала серьезно относиться к ядерным угрозам Путина / ВВС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Она считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

"Серьезное отношение к словам, не отмахивание от них, не отговорки, мол, это просто блеф. Серьезное отношение к ним - это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", - сказала Ангела Меркель.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

В США отметили, что им будет сложно предсказать, когда Путин решить ударить ядерным оружием по Украине. Все из-за того, что около 20 российских систем вооружений могут нести ядерные боеголовки. Так, например, даже Искандер может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.

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