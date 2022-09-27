"Воспринимаем угрозы серьезно": у Байдена оценили вероятность применения Путиным ядерного оружия

В Белом доме прокомментировали вероятность применения Россией ядерного оружия и оценили реальность угроз Путина / Фото Reuters

На данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно. Об этом заявила 26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Отчет с пресс-конференции опубликован на официальном сайте Белого дома.

"Что касается доказательств [подготовки к применению ядерного оружия], то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", – сказала Жан-Пьер.

Она также напомнила, что и сам президент Байден, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан отмечали, что ядерные угрозы Путина против Европы являются безответственными и опрометчивыми.

"Последствия использования ядерного оружия были бы катастрофическими для России и мира, и Россия была бы изгоем на мировой арене", — заявила Жан-Пьер.

В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что такие угрозы от Путина продолжаются уже в течение последних шести месяцев или более.

"Мы, конечно, воспринимаем это серьезно. Опять же мы воспринимаем это очень, очень серьезно. Хотя я бы добавила, что сама Россия не раз говорила, что ядерную войну невозможно выиграть, и ее никогда не нужно вести", — подчеркнула она.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

Другие новости: