В Италии считают, что одно простое блюдо, съеденное сразу после полуночи, может принести финансовое благополучие на весь следующий год.

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Новогодние приметы о деньгах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что итальянцы едят на Новый год для богатства

Почему это блюдо подают именно в полночь

Как приготовить традиционную новогоднюю чечевицу

В разных странах мира существуют необычные новогодние традиции, которые, согласно народным поверьям, помогают привлечь богатство и удачу. В Италии для этого не нужно проводить сложные ритуалы или покупать дорогие талисманы. Достаточно съесть обычную чечевицу сразу после наступления Нового года. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, итальянцы верят, что чечевица символизирует деньги и финансовое благополучие. Эта традиция имеет давнюю историю, которая берет свое начало еще во времена Древнего Рима.

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Почему итальянцы едят чечевицу на Новый год

По информации итальянского туристического портала, традиция связывать чечевицу с богатством возникла ещё в Древнем Риме.

Тогда люди дарили друг другу небольшие кожаные мешочки, наполненные чечевицей. Такой подарок символизировал пожелание финансового процветания в новом году.

Дело в том, что маленькие круглые зерна чечевицы по форме напоминают монеты. Именно поэтому издавна считалось, что чем больше чечевицы человек съест на Новый год, тем больше денег у него будет в течение следующих 12 месяцев.

Со временем эта традиция превратилась в один из самых известных новогодних обычаев Италии.

Почему чечевицу нужно есть именно в полночь

Особенность итальянской традиции заключается не только в выборе блюда, но и во времени его употребления.

Во многих итальянских семьях чечевицу подают сразу после полуночи 31 декабря, когда уже наступил Новый год.

Обычно после праздничного тоста каждый член семьи съедает хотя бы одну ложку тёплой чечевицы.

Согласно народному поверью, первая еда нового года символически определяет, что будет сопровождать человека в течение следующих 12 месяцев. Поэтому чечевица в самом начале года должна принести достаток и финансовую стабильность.

В то же время в некоторых регионах Италии это блюдо подают во время новогоднего ужина или уже 1 января на обед.

Главное правило остается неизменным - чечевица должна появиться на праздничном столе в начале нового года.

Видео о новогодних традициях можно посмотреть здесь:

С чем итальянцы едят чечевицу на Новый год

Традиционное итальянское новогоднее блюдо называется cotechino con lenticchie. Это чечевица, которую подают вместе с вареной свиной колбасой котекино.

Такое сочетание имеет символическое значение. Чечевица олицетворяет деньги, а свинина - достаток, плодородие и процветание.

В Северной Италии также популярно блюдо дзампоне - свиная ножка, фаршированная пряным мясным фаршем, которую подают с чечевицей.

Кроме того, на новогоднем столе итальянцев могут появляться и другие продукты, которые считаются символами удачи:

Гранат - большое количество зерен символизирует плодородие и достаток.

- большое количество зерен символизирует плодородие и достаток. Виноград - ассоциируется с процветанием и счастливым годом.

- ассоциируется с процветанием и счастливым годом. Свинина - традиционно символизирует богатство и благосостояние.

Какую чечевицу используют в Италии

Одним из самых известных сортов считается чечевица Кастеллуччо, которую выращивают в регионе Умбрия.

Она растет на высокогорном плато вблизи национального парка Монти-Сибиллини на высоте примерно 1500 метров над уровнем моря.

Эта чечевица отличается мелкими зернами, нежной кожицей и особым вкусом.

Её преимущество заключается в том, что перед приготовлением зерна обычно не нужно замачивать. Благодаря этому традиционное новогоднее блюдо можно приготовить довольно быстро.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Как приготовить чечевицу на Новый год по итальянскому рецепту

Для тех, кто хочет попробовать итальянскую традицию, подойдет простой рецепт чечевичного супа с овощами.

Ингредиенты на 4 порции:

300 г чечевицы;

1 луковица;

1 морковь;

1 стебель сельдерея;

1 картофелина;

1 зубчик чеснока;

½ стакана томатного пюре;

оливковое масло;

шалфей;

соль и перец по вкусу;

вода.

Способ приготовления:

Очистите лук, морковь, картофель и чеснок. Нарежьте овощи небольшими кусочками. Разогрейте в кастрюле оливковое масло и слегка обжарьте овощи вместе с чесноком и шалфеем. Добавьте промытую чечевицу и залейте холодной водой. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Добавьте томатное пюре, соль и перец. Готовьте под крышкой примерно 40 минут, периодически помешивая, пока чечевица не станет мягкой. Перед подачей удалите чеснок и добавьте немного оливкового масла.

Готовое блюдо можно подавать с поджаренным хлебом.

Если вы используете другой сорт чечевицы, обратите внимание на рекомендации производителя. Некоторые виды требуют предварительного замачивания.

Что ещё нельзя есть на Новый год по народным приметам

Подобные традиции существуют и в Венгрии, где чечевицу также считают символом богатства.

Однако венгры чаще едят её 1 января, а не сразу после полуночи. Обычно это суп или густое блюдо с колбасой или копчёным мясом.

Зато птицу, согласно некоторым народным приметам, не рекомендуют подавать на новогодний стол. Считается, что курица может символически "выгрести" удачу из дома.

Конечно, никаких научных доказательств того, что чечевица или другие блюда способны влиять на финансовое положение, нет. Однако такие обычаи остаются интересной частью европейской культуры и способом пожелать близким благополучия в новом году.

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