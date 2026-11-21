Мобильная огневая группа в Черниговской области сбила новую российскую крылатую ракету с помощью автоматизированного комплекса и запечатлела это на видео.

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Российская ракета "Филин" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГУР

Что произошло:

В Черниговской области пограничники сбили ракету "Филин"

Цель была поражена с помощью автоматизированного комплекса

Момент сбивания военные показали на видео

Мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила в Черниговской области новую малогабаритную крылатую ракету армии страны-агрессора РФ "Филин". Цель, летевшая на малой высоте с большой скоростью, была поражена с помощью автоматизированного комплекса. Об этом сообщил 105-й пограничный отряд в Facebook.

Успех операции военные объяснили подготовкой и слаженной работой экипажа.

видео дня

"Высокий уровень подготовки военнослужащих, профессиональное владение современными технологиями и слаженная работа позволили успешно поразить воздушную цель", - добавили пограничники.

Как пограничники сбили ракету "Филин"

Пограничник с позывным "Нага" рассказал, что заметил цель, когда она приближалась прямо к позиции группы. Комплекс почти мгновенно дал разрешение на огонь, а попадание стало видно даже на экране монитора.

"Я заметил цель, которая на низкой высоте с очень большой скоростью двигалась в нашу сторону. Я нажал "захват цели", и система моментально дала разрешение на огонь. И я открыл огонь на поражение. Визуально, даже на экране монитора, был виден дым, который начал подниматься от неё. Ракета пролетела ещё некоторое время, и мы услышали взрыв. Когда ещё было подтверждено, что цель поражена именно нашим экипажем, эмоции зашкаливали", - рассказал "Нага".

Что известно о ракете "Филин"

Россия начала применять "Филин" с конца лета 2026 года. По данным ГУР Минобороны, ракета имеет композитный фюзеляж длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра, запускается с наземной установки с помощью порохового ускорителя.

Она может лететь на сверхнизких высотах или подниматься до 6 км, а боевая часть весит 50 или 100 кг. Разведка оценивает дальность ракеты до 1200 км, а скорость - до 800 км/ч.

Характеристики ракеты "Филин" / Инфографика: Главред

Хватает ли Украине средств ПВО против российских ракет

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что главная проблема украинской противовоздушной обороны - нехватка ракет для систем ПВО.

"С перехватом российских баллистических ракет действительно серьезная проблема. Нам не хватает ракет для систем ПВО, и об этом постоянно говорит президент", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по словам Коваленко, партнеры не спешат делиться с Украиной необходимыми противоракетными средствами.

"Наши страны-партнеры тормозят процесс передачи Украине ракет, необходимых для отражения баллистических ракет. У них есть необходимые противоракеты, но они не спешат их передавать, объясняя это наличием угрозы вторжения России в европейские страны", - пояснил Коваленко.

Ракетные удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и дронами. Силы ПВО сбили или подавили 462 воздушные цели, сообщили Воздушные силы. Среди средств нападения были 3 баллистические ракеты, 79 крылатых ракет и 380 ударных дронов.

Страна-агрессор может готовить новый массированный удар с применением баллистических и гиперзвуковых ракет. Наибольший риск - для Киева и области, по которым враг может нанести ракетный удар с территории северной границы. Речь идет о возможном применении до 10 ракет РМ-48У и до 12 "Цирконов".

Ракету "Филин" разрабатывает российское АО "НПО "Молния". В ГУР сообщили, что отдельные элементы ракеты изготавливают с помощью 3D-печати. Ракету запускают с наземной установки с помощью порохового ускорителя.

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