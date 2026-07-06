Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России

Точность российских ракет существенно снизилась, но, если они попадают в многоэтажки, а не в цель, для России это тоже результат, отметил Александр Коваленко.

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Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже через 24-48 часов – Коваленко / Коллаж: Главред

В ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, унесший жизни как минимум 15 украинцев. Во время атаки враг применил 23 баллистические ракеты, и украинской ПВО не удалось перехватить ни одну из них. Особое беспокойство вызывает и то, что этот удар произошел всего через три суток после предыдущей, еще более масштабной и кровавой атаки, в ходе которой Россия убила 30 украинцев. Это породило закономерные вопросы: означает ли такое сокращение пауз между обстрелами изменение тактики Кремля, хватит ли России запасов ракет, чтобы поддерживать такой темп террора, и когда украинцам ждать новой массированной атаки.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, способна ли Россия в ближайшее время повторить масштабный ракетный удар, почему Кремль резко сократил интервалы между атаками, как Украина может усилить защиту от российской баллистики, хватит ли РФ запасов ракет для ударов каждые трое-четверо суток, а также почему даже промахи российских ракет, которые попадают в жилые дома вместо военных целей, в Кремле считают вполне приемлемым результатом.

Как вы оцениваете российскую атаку на Украину в ночь на 6 июля? Чем эта атака отличалась от предыдущих?

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Единственной особенностью этой атаки России было то, что она произошла всего через трое суток после предыдущей, которая состоялась 2 июля. Довольно быстро, ведь раньше Россия выдерживала паузу в неделю-полторы. Например, атаке 2 июля предшествовал массированный удар 15 июня.

Скорее всего, массированный удар 2 июля Россия нанесла накануне Дня независимости США 4 июля, а удар 6 июля – перед 36-м саммитом НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля. Таким образом Москва пыталась продемонстрировать свою силу и показать, что продолжает действовать как террорист, несмотря на поддержку Украины Западом. Поэтому это были демонстративные удары.

Россия сократила интервал между атаками до трех дней, но это ненадолго, отметил Коваленко / Фото: ГСЧС Киева

Самой большой проблемой для Украины сейчас является российская баллистика: во время атаки 6 июля нам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты РФ. Что нам делать с баллистикой, какие есть варианты противодействия таким ударам врага?

С перехватом российской баллистики действительно серьезная проблема. Нам не хватает ракет для систем ПВО, и об этом постоянно говорит президент. Наши страны-партнеры тормозят процесс передачи Украине необходимых для отражения баллистических ракет. У них есть необходимые противоракеты, но они не спешат их передавать, объясняя это угрозой вторжения России в европейские страны. Они оставляют запас ракет для собственной защиты. Однако, по моим оценкам, таких запасов у них больше, чем им реально нужно. Зато для Украины эти ракеты сейчас гораздо важнее. Тем более что именно Украина сегодня сдерживает Россию от возможного нападения на страны Европы, что является главным элементом защиты европейцев сегодня.

Что нам делать в такой ситуации?

Во-первых, продолжать дипломатическую работу по ускорению поставок ракет из Соединенных Штатов Америки в рамках программы PURL. Во-вторых, диверсифицировать поставки и искать новые источники получения этих ракет. Например, стоит работать со странами Ближнего Востока, которые также являются операторами ЗРК Patriot и с которыми можно попытаться договориться о соответствующих поставках. Нужно искать новых партнеров.

Например, Япония активно поддерживает Украину и с 2014 года является одним из ключевых доноров гуманитарной помощи. Япония производит ракеты PAC-3. Но США должны дать Японии разрешение на продажу этих ракет, а также нужно найти механизм, как это реализовать, ведь японское законодательство запрещает продавать оружие странам, находящимся в состоянии войны. Поэтому должен быть многоэтапный реэкспорт. Например, Япония продает ракеты Саудовской Аравии, Саудовская Аравия – Италии, Италия – Германии, Германия – Польше, а Польша уже передает их Украине. Но опять же такой механизм должен быть согласован с США. Также Япония должна дать согласие на то, что её ракеты в конечном итоге через реэкспорт попадут в Украину. В-третьих, создавать собственную систему противодействия баллистическим ракетам. Это необходимо делать, но это длительный процесс. Даже при самом оптимистичном сценарии, если мы получим всю необходимую поддержку партнеров, готовую противоракетную ракету и успешно пройдем все этапы испытаний (а они обычно не заканчиваются успехом с первого раза), на это уйдет около года. В-четвертых, наносить удары по территории Российской Федерации, а именно – по предприятиям, задействованным в производстве баллистических ракет. Такие удары уже наносились, но они пока не стали критическими для России. В частности, это удары по Воткинскому заводу, "Кремний Эл", заводу "Прогресс", "Сборке" и другим объектам, которые так или иначе вовлечены в производство баллистического вооружения. Необходимо продолжать удары по таким предприятиям и заставлять Россию сокращать производство.

Полностью уничтожить все российское производство баллистических ракет мы пока не можем, по крайней мере, пока. Но мы можем его затормозить, сократить и минимизировать возможности России применять эти средства поражения. Постепенно, шаг за шагом, можно уменьшить количество ракет, которые Россия способна производить ежемесячно.

Есть ли у России потенциал для того, чтобы наращивать производство баллистических ракет и увеличивать их количество, используемое ею при атаке? А, соответственно, следует ли ожидать, что новые атаки россиян станут более разрушительными и кровавыми?

Нет, такого потенциала у России нет. Ее потенциал зависит от производства и накопления. Сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна произвести 90 таких ракет. Если с поставками необходимых компонентов все в порядке, то за месяц может быть произведено и более сотни баллистических ракет.

За последний месяц Россия запустила по Украине 70 баллистических ракет. То есть за это время удалось накопить 20 ракет, которые поступили на склады. Если за месяц РФ произвела 90 ракет, а запустила 100, то, соответственно, 10 она взяла из запасов, сформированных ранее. Такие запасы у России есть. ГУР недавно предоставило статистику о том, сколько и каких ракет Россия накопила на данный момент.

Ракетным ударом 6 июля Россия пыталась спровоцировать панику среди украинцев, отметил Коваленко / Фото: ГСЧС Киева

Удар в ночь на 6 июля не мог быть обеспечен исключительно за счет внутреннего производства за три дня с момента предыдущей атаки. Ведь по Украине прилетело не 12 ракет, а 23. Россия не могла за этот промежуток времени произвести 23 баллистические ракеты, то есть во время этой атаки использовались НЗ, то есть накопленные запасы.

Если Россия будет поддерживать такой высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые трое суток, то через месяц ее запасы баллистических ракет могут иссякнуть вообще. Но это не означает, что у нее закончатся ракеты вообще, ведь производство работает. Поэтому россияне будут продолжать производить новые ракеты, но в то же время просто перейдут на более жесткую экономию.

Я думаю, что на этот раз Россия нанесла удар всего через трое суток после предыдущей атаки лишь по одной причине – она стремилась вызвать панику среди украинцев, продемонстрировав способность россиян наносить удары каждые три-четыре суток. Но на самом деле России не хватит надолго, если она будет проводить массированные атаки каждые трое-четверо суток, и очень скоро вернется к традиционным интервалам между ударами – неделя-две.

Может ли Россия нанести новый массированный удар по Украине завтра-послезавтра, чтобы он стал фоном для саммита НАТО и встречи Зеленского и Трампа?

Вполне возможно, что атаки состоятся уже в эти дни, но они не будут столь разрушительными и масштабными, как 2 и 6 июля.

Если сравнивать удары 2 и 6 июля, то этой ночью атака была менее мощной по количеству примененных средств поражения. А следующий удар, если он состоится через 24 или 48 часов, будет еще менее масштабным. Россияне просто не успеют провести послеполетное обслуживание авиации, зарядить пусковые установки и подготовить новые полетные задания.

Поэтому, если такой удар и состоится, он будет еще более ограниченным по масштабу. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это.

Кроме того, россияне могут попытаться нанести удар уже после завершения саммита НАТО, после 8 июля, чтобы демонстративно ответить на итоговую резолюцию очередным актом террора против Украины. Мол, ваши резолюции нас не пугают – мы как действовали, так и будем действовать.

РФ может нанести новый удар уже в ближайшие дни на фоне встречи Трампа и Зеленского, предупредил Коваленко / Фото: Офис президента Украины

Насколько последние разрушительные и кровавые атаки России на Украину повлияют на наших партнеров, насколько подтолкнут их к предоставлению ракет для противодействия баллистическим ракетам? Чего только стоит тот кадр, который теперь увидит весь мир – убитой в Киеве 6 июля целой семьи.

Будем надеяться, что это ускорит процессы, но вряд ли. Таких натуралистичных кадров было очень много. Российских преступлений, убийств украинских семей и свидетельств зверств, совершаемых российскими оккупантами, уже накопилось немало. Но, если говорить откровенно, это не слишком ускорило бюрократические процессы в Европе.

Тем не менее я все же надеюсь, что эти удары станут вызовом для Североатлантического альянса и заставят его ускорить принятие необходимых решений. Ведь это действительно серьезный вызов. Но каких-то особо оптимистичных прогнозов по этому поводу я давать не буду.

Как вы думаете, привезет ли Зеленский со встречи с Трампом какие-то хорошие для Украины новости?

Трампу сейчас очень нужна какая-то победа. После провала операции Epic Fury против Ирана ему нужно быть на стороне победителя. А Украина сейчас демонстрирует, что, несмотря на террористические атаки на наши города и гражданское население, в военном плане она доминирует над Россией.

Прогнозируете ли вы, что Россия будет пересматривать цели, по которым запускает ракеты, в частности баллистические? Сохранится ли тенденция к увеличению количества ударов по густонаселенным районам Киева и других городов, где расположены многоэтажки?

Риски будут только расти. Россия, помимо задач по поражению военно-промышленных объектов, складов, логистических узлов, железнодорожной инфраструктуры или других целей, ставит перед собой и другую задачу – террор против гражданского населения, который является неотъемлемой частью российских ударов. РФ наносит удары по жилым домам с целью запугивания населения и оказания морально-психологического давления.

Но есть еще один важный момент. Уже давно фиксируется существенное ухудшение характеристик российских ракет, прежде всего их точности. Даже если россияне задают координаты военного объекта или объекта критической инфраструктуры, вероятность того, что ракета отклонится от цели на 50-100 метров, очень высока.

Риск ударов РФ по многоэтажкам будет только расти, отметил Коваленко / Фото: ГСЧС Киева

То есть, помимо сознательной террористической составляющей, есть еще один фактор – ухудшение качества российских ракет. Даже там, где Россия ставит целью поражение военного или промышленного объекта, вероятность успешного попадания снижается. Следовательно, возрастает риск того, что ракета просто попадет в расположенные рядом многоэтажные дома. Россияне прекрасно знают об этой проблеме. Но им все равно, их это не интересует. Если ракета не попадет в предприятие, а попадет в многоэтажку, для россиян это тоже результат.

Так было, например, в Днепре 14 января 2023 года, когда ракета Х-22 попала в 9-этажный дом на Набережной Победы и полностью разрушила один из подъездов. Это очень показательный пример. Россия запустила по крупному городу ракету, для которой подтверждённое отклонение от цели может составлять до километра. При этом там прекрасно понимали, что ракета может попасть куда угодно – в жилой район, в многоэтажки. Но россиянам было наплевать, куда она попадет. Они знают о проблемах своих ракет и все равно продолжают их применять, потому что для них убийство украинцев – это тоже результат.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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