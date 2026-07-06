Цены резко "полетели" вниз: в Украине дешевеет популярный овощ

Аналитики спрогнозировали, как будут меняться цены на один из основных овощей в дальнейшем.

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В Украине изменились цены на картофель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили аналитики:

Картофель в Украине дешевеет

За неделю популярный овощ подешевел на 15%

В ближайшее время цены на картофель, вероятно, будут снижаться и дальше

В Украине снижаются отпускные цены на картофель. Причиной этого стало то, что почти во всех регионах страны фермеры начали массовую уборку урожая, что привело к увеличению предложения этой продукции на рынке.

Об этом сообщили аналитики EastFruit. По состоянию на последний день прошлой недели украинские производители предлагали картофель к продаже по цене 12–20 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

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"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. В то же время качество предлагаемой продукции часто остается довольно низким, что также оказывает давление на цены в этом сегменте", - пояснили аналитики.

Как изменились цены на картофель за год

В прошлом году в аналогичный период картофель на украинском рынке стоил в среднем на 16% дороже, чем сегодня. В то же время аналитики не исключают, что тенденция к снижению цен может сохраниться и в дальнейшем.

Что будет с ценами на продукты до конца июля - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копитец, в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курицу - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

В то же время цены на овощи и фрукты в июле, как ожидается, снизятся. В частности, не исключено, что цены на салатные овощи в течение июля 2026 года снизятся на 20% по сравнению с нынешними ценами.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине огурцы подешевели на треть, также снизились цены на молодой картофель и кабачки. Молодая морковь стала единственным овощем, цена на который выросла.

Ранее сообщалось, что в Украине будут дорожать молочные продукты. В частности, цены на молоко, сметану и сливочное масло могут вырасти уже в июле.

Накануне стало известно, что, по словам Светланы Черемисиной, пшеничный хлеб из муки высшего сорта в июле подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 гривен за килограмм.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для овощного и фруктового бизнеса в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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