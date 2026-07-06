Цены резко "полетели" вниз: в Украине дешевеет популярный овощ

Что сообщили аналитики:
- Картофель в Украине дешевеет
- За неделю популярный овощ подешевел на 15%
- В ближайшее время цены на картофель, вероятно, будут снижаться и дальше
В Украине снижаются отпускные цены на картофель. Причиной этого стало то, что почти во всех регионах страны фермеры начали массовую уборку урожая, что привело к увеличению предложения этой продукции на рынке.
Об этом сообщили аналитики EastFruit. По состоянию на последний день прошлой недели украинские производители предлагали картофель к продаже по цене 12–20 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.
"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. В то же время качество предлагаемой продукции часто остается довольно низким, что также оказывает давление на цены в этом сегменте", - пояснили аналитики.
Как изменились цены на картофель за год
В прошлом году в аналогичный период картофель на украинском рынке стоил в среднем на 16% дороже, чем сегодня. В то же время аналитики не исключают, что тенденция к снижению цен может сохраниться и в дальнейшем.
Что будет с ценами на продукты до конца июля - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копитец, в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курицу - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.
В то же время цены на овощи и фрукты в июле, как ожидается, снизятся. В частности, не исключено, что цены на салатные овощи в течение июля 2026 года снизятся на 20% по сравнению с нынешними ценами.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине огурцы подешевели на треть, также снизились цены на молодой картофель и кабачки. Молодая морковь стала единственным овощем, цена на который выросла.
Ранее сообщалось, что в Украине будут дорожать молочные продукты. В частности, цены на молоко, сметану и сливочное масло могут вырасти уже в июле.
Накануне стало известно, что, по словам Светланы Черемисиной, пшеничный хлеб из муки высшего сорта в июле подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 гривен за килограмм.
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Об источнике: EastFruit
EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для овощного и фруктового бизнеса в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
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