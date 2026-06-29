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Цены резко изменились: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине заметно подешевели

Алексей Тесля
29 июня 2026, 20:56
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Огурцы подешевели на треть, также снизились цены на молодой картофель и кабачки.
Цены резко изменились: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине заметно подешевели
Стали известны новые цены на овощи и фрукты / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Главное:

  • Абрикосы подешевели почти вдвое, опередив черешню
  • Снизились цены на голубику, малину и вишню

В Украине за последнюю неделю продолжили дешеветь большинство овощей нового урожая и сезонных фруктов. Больше всего снизились цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы, в то время как морковь нового урожая, напротив, подорожала.

Как сообщает EastFruit, абрикосы подешевели почти вдвое, опередив черешню. На фоне спроса на заморозку снизились цены на голубику, малину и вишню.

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В то же время огурцы подешевели на треть, также снизились цены на молодой картофель и кабачки. Молодая морковь стала единственным выросшим в цене овощем. Зато старая морковь подешевела. Самым популярным товаром стала сахарная кукуруза. Также стартовал сезон черной смородины и появились первые украинские персики.

Важные изменения:

  • продолжила дорожать морковь нового урожая - с 28-30 до 30-35 гривен за килограмм;
  • старая морковь подешевела с 60-70 до 45-60 гривен за килограмм.
  • картофель нового урожая подешевел с 14-17 до 13-17 гривен за килограмм;
  • картофель старого урожая - с 18-65 до 13-45 гривен за килограмм;
  • белокочанная капуста - с 27-30 до 23-28 гривен за килограмм;
  • свекла - с 30-35 до 20-25 гривен за килограмм;
  • лук остался на уровне 16-18 гривен за килограмм;
  • помидоры не изменились - 65-85 гривен за килограмм;
  • огурцы резко подешевели - с 35-50 до 20-30 гривен за килограмм;
  • сладкий перец - со 100-120 до 90-110 гривен за килограмм;
  • пекинская капуста, напротив, подорожала - с 40-45 до 50-55 гривен за килограмм;
  • цветная капуста - с 70-80 до 58-65 гривен за килограмм;
  • кабачки - с 25-35 до 18-22 гривен за килограмм;
  • баклажаны - со 120-130 до 100-115 гривен за килограмм;
  • чеснок остался на уровне 70-110 гривен за килограмм;
  • спаржа - с 250-320 до 200-270 гривен за килограмм;
  • зеленый горошек - с 70-100 до 60-100 гривен за килограмм;
  • сахарная кукуруза - с 35-40 до 33-38 гривен за штуку;
  • зеленый лук - со 160-180 до 130-150 гривен за килограмм.

Что происходит с фруктами и ягодами

Больше всего за неделю:

  • подешевели абрикосы - со 110-160 до 60-110 гривен за килограмм;
  • упали цены на черешню - со 130-190 до 60-130 гривен за килограмм.
  • голубика подешевела с 650-750 до 480-650 гривен за килограмм;
  • вишня - со 150 до 60-110 гривен за килограмм;
  • малина - с 250-750 до 200-300 гривен за килограмм;
  • черника - с 290-320 до 200-230 гривен за килограмм;
  • бананы - с 58-68 до 50-68 гривен за килограмм.
  • появились первые цены на черную смородину нового урожая - 160-180 гривен за килограмм;
  • красная смородина стоит 70-90 гривен за килограмм.
Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Новый рост цен на продукты: мнение эксперта

В Украине сохраняется вероятность нового роста цен на продукты питания в ближайшей перспективе. По оценкам экспертов, одной из основных причин могут стать возможные сложности с поставками топлива, которые способны увеличить расходы на перевозку товаров и логистические услуги.

Экономист Зиновий Свереда считает, что тенденция к подорожанию может проявиться уже в течение ближайших недель. По его словам, на стоимость продуктов также влияет зависимость страны от импортных энергоресурсов, цены на которые определяются ситуацией на мировом рынке.

Цены на продукты - новости по теме

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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