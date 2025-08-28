Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

Руслана Заклинская
28 августа 2025, 19:03
740
Повышение цен связано с активизацией спроса со стороны производителей сыров и кондитерских предприятий, говорят в АВМ.
В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре
В Украине подскочили цены на молоко / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Средняя цена трех сортов молока в Украине - 17,20 грн
  • Рост цен связан со спросом со стороны производителей сыров и кондитерских предприятий
  • Серьезное повышение цен в сентябре-октябре 2025 года маловероятно

Средневзвешенная цена трех сортов молока сейчас в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС. Слабый спрос на цельномолочную продукцию на внутреннем рынке и неопределенность относительно перспектив экспорта биржевых товаров в ЕС сдерживают рост закупочных цен на молоко-сырье. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, по состоянию на 25 августа средневзвешенная цена трех основных сортов молока составила 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем во время предыдущего мониторинга.

видео дня

Средняя цена молока экстра сорта составила 17,35 грн/кг без НДС (рост на 1,21 грн), с диапазоном от 16,90 до 17,80 грн/кг. Высший сорт в среднем стоил 17,05 грн/кг (+1,2 грн) при диапазоне 16,30-17,40 грн/кг. Молоко первого сорта подорожало до 16,40 грн/кг (+0,95 грн) с минимальной ценой 15,70 грн/кг и максимальной 16,80 грн/кг.

Что привело к повышению цен

Кухалейшвили объяснил, что повышение цен во второй половине августа связано с активизацией спроса со стороны производителей сырной продукции и кондитерских предприятий, которые используют молочные продукты в производстве сладостей. Однако большинство молокоперерабатывающих предприятий работают на склад, поэтому дальнейший рост закупочных цен зависит от перспектив экспорта в ЕС после отмены Еврокомиссией автономных торговых мер в июне.

Серьезный рост закупочных цен в сентябре-октябре 2025 года, как это было в 2024 году, по прогнозу Кухалейшвили маловероятно, если будет задержка подписания нового договора между Украиной и ЕС об увеличении квот на экспорт молочных продуктов. Сейчас экспорт в ЕС приостановлен, а поставки на рынки постсоветских стран уменьшились из-за логистических барьеров и конкуренции со стороны российских и белорусских компаний.

Кроме этого, на рост закупочных цен не влияет и некоторое снижение цен на сливочное масло в ЕС, которое обусловлено увеличением надоев в США, странах Океании и Латинской Америки. Увеличение предложения молока-сырья в регионах-экспортерах давит на мировые биржевые цены.

Также слабый внутренний спрос на цельномолочную продукцию и рост доли импортных сыров до 50% сдерживают увеличение производства готовой продукции украинскими сыроделами. В начале сентября вероятно умеренное повышение цен в нижнем и среднем ценовых диапазонах, но изменения в верхнем ценовом коридоре маловероятны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Вырастут ли цены на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цены на продукты в Украине в значительной степени зависят от успешности аграрного сезона. По его словам, сейчас прогнозы по урожаю различаются, поскольку Украинская аграрная ассоциация ожидает больший урожай, тогда как Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем продукции.

"Поэтому сейчас делать окончательные выводы сложно. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - отметил Пендзин в комментарии Главреду.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине яблоки продолжают дешеветь из-за низкого спроса и роста предложения осенних сортов. Сейчас качественное яблоко стоит 30-40 грн/кг, что на 12% дешевле, чем на прошлой неделе.

Также резко подешевел и молодой картофель. Сейчас в крупных супермаркетах его продают в среднем по 21,61 грн/кг, что почти на 7 грн дешевле, чем в июле.

Кроме этого, из-за сокращения предложения и высокого спроса растут цены на голубику. Ранние и средние сорта сезона уже проданы, а садоводы, которые продают поздние сорта, повысили цены.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Ассоциация производителей молока

Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

молоко продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будет на бумаге": Зеленский сказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

"Будет на бумаге": Зеленский сказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

20:07Война
Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

20:03Война
Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:22Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

Последние новости

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский сказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Реклама
18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

16:56

УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

Реклама
16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

14:57

"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на КиевФотоВидео

14:40

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:35

Какое слово спрятано на рисунке: только единицы догадаются за 15 секунд

14:29

Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

14:18

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

14:11

Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

13:58

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

13:49

Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

13:46

Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

13:45

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

Реклама
13:12

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

13:08

С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил пленВидео

13:06

Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

12:50

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:49

Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

12:40

Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

12:36

"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

12:27

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять