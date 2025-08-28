В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

Повышение цен связано с активизацией спроса со стороны производителей сыров и кондитерских предприятий, говорят в АВМ.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-dorozhaet-odin-iz-vazhneyshih-produktov-chto-budet-s-cenami-v-sentyabre-10693550.html Ссылка скопирована

В Украине подскочили цены на молоко / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Средняя цена трех сортов молока в Украине - 17,20 грн

Рост цен связан со спросом со стороны производителей сыров и кондитерских предприятий

Серьезное повышение цен в сентябре-октябре 2025 года маловероятно

Средневзвешенная цена трех сортов молока сейчас в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС. Слабый спрос на цельномолочную продукцию на внутреннем рынке и неопределенность относительно перспектив экспорта биржевых товаров в ЕС сдерживают рост закупочных цен на молоко-сырье. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, по состоянию на 25 августа средневзвешенная цена трех основных сортов молока составила 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем во время предыдущего мониторинга.

видео дня

Средняя цена молока экстра сорта составила 17,35 грн/кг без НДС (рост на 1,21 грн), с диапазоном от 16,90 до 17,80 грн/кг. Высший сорт в среднем стоил 17,05 грн/кг (+1,2 грн) при диапазоне 16,30-17,40 грн/кг. Молоко первого сорта подорожало до 16,40 грн/кг (+0,95 грн) с минимальной ценой 15,70 грн/кг и максимальной 16,80 грн/кг.

Что привело к повышению цен

Кухалейшвили объяснил, что повышение цен во второй половине августа связано с активизацией спроса со стороны производителей сырной продукции и кондитерских предприятий, которые используют молочные продукты в производстве сладостей. Однако большинство молокоперерабатывающих предприятий работают на склад, поэтому дальнейший рост закупочных цен зависит от перспектив экспорта в ЕС после отмены Еврокомиссией автономных торговых мер в июне.

Серьезный рост закупочных цен в сентябре-октябре 2025 года, как это было в 2024 году, по прогнозу Кухалейшвили маловероятно, если будет задержка подписания нового договора между Украиной и ЕС об увеличении квот на экспорт молочных продуктов. Сейчас экспорт в ЕС приостановлен, а поставки на рынки постсоветских стран уменьшились из-за логистических барьеров и конкуренции со стороны российских и белорусских компаний.

Кроме этого, на рост закупочных цен не влияет и некоторое снижение цен на сливочное масло в ЕС, которое обусловлено увеличением надоев в США, странах Океании и Латинской Америки. Увеличение предложения молока-сырья в регионах-экспортерах давит на мировые биржевые цены.

Также слабый внутренний спрос на цельномолочную продукцию и рост доли импортных сыров до 50% сдерживают увеличение производства готовой продукции украинскими сыроделами. В начале сентября вероятно умеренное повышение цен в нижнем и среднем ценовых диапазонах, но изменения в верхнем ценовом коридоре маловероятны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Вырастут ли цены на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цены на продукты в Украине в значительной степени зависят от успешности аграрного сезона. По его словам, сейчас прогнозы по урожаю различаются, поскольку Украинская аграрная ассоциация ожидает больший урожай, тогда как Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем продукции.

"Поэтому сейчас делать окончательные выводы сложно. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - отметил Пендзин в комментарии Главреду.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине яблоки продолжают дешеветь из-за низкого спроса и роста предложения осенних сортов. Сейчас качественное яблоко стоит 30-40 грн/кг, что на 12% дешевле, чем на прошлой неделе.

Также резко подешевел и молодой картофель. Сейчас в крупных супермаркетах его продают в среднем по 21,61 грн/кг, что почти на 7 грн дешевле, чем в июле.

Кроме этого, из-за сокращения предложения и высокого спроса растут цены на голубику. Ранние и средние сорта сезона уже проданы, а садоводы, которые продают поздние сорта, повысили цены.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Ассоциация производителей молока Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред