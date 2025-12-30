Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

Выбирайте слова и картинки, которые сделают этот праздник еще светлее.

С наступающим Новым Годом / Фото: Главред

Новый год 2026 уже совсем близко — самое время делиться теплом и хорошим настроение. Главред собрал красивые поздравительные картинки и душевные пожелания с наступающим Новым годом, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.

Вдохновляйтесь праздничной атмосферой и выбирайте слова, которые сделают этот праздник еще светлее.

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026 стихи

С наступающим Новым годом!

Пусть он принесёт мир, тепло и уверенность в завтрашнем дне,

пусть сбудутся самые заветные желания,

а рядом всегда будут близкие люди, поддержка и радость.

Здоровья, сил, удачи и светлых новостей в новом году!

с наступающим Новым Годом картинки / Фото: Главред

С наступающим Новым годом!

Пусть он счастье принесёт,

Пусть удача у порога

с наступающим Новым Годом открытки / Фото: Главред

В дом ваш тихо войдёт.

Пусть снежинки за окном

Принесут тепло и свет,

С наступающим вас годом —

Пусть в нём будет много лет!

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026 в прозе

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть под бой курантов все проблемы растают, как снег на ладошке. Желаю, чтобы для вас сбылось всё то, что вы загадаете у новогодней ёлки. Пусть в вашем доме поселятся радость и удача, будьте счастливы в наступающем году!

с наступающим Новым Годом крсивые / Фото: Главред

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всего самого хорошего, теплого, светлого. Пусть никакие несчастливые моменты не появятся в новом году. Желаю в семье уюта, на работе — роста, в душе — спокойствия, в голове — порядка. Удачи и везения желаю во всём и всегда. Пусть все проблемы кажутся мелкими и незначительными. Радости и смеха!

с наступающим Новым Годом своими словами / Фото: Главред

С Новым годом вас всех поздравляю и желаю всегда идти по жизни в ногу со временем, с улыбкой на лице и верой в сердце. Пусть уходящий год унесет с собой все заботы, проблемы и неудачи, а в замен подарит счастье, удачу и везение!

