Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

Новый год 2026 уже совсем близко — самое время делиться теплом и хорошим настроение. Главред собрал красивые поздравительные картинки и душевные пожелания с наступающим Новым годом, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.
Вдохновляйтесь праздничной атмосферой и выбирайте слова, которые сделают этот праздник еще светлее.
Поздравления с наступающим Новым Годом 2026 стихи
С наступающим Новым годом!
Пусть он принесёт мир, тепло и уверенность в завтрашнем дне,
пусть сбудутся самые заветные желания,
а рядом всегда будут близкие люди, поддержка и радость.
Здоровья, сил, удачи и светлых новостей в новом году!
С наступающим Новым годом!
Пусть он счастье принесёт,
Пусть удача у порога
В дом ваш тихо войдёт.
Пусть снежинки за окном
Принесут тепло и свет,
С наступающим вас годом —
Пусть в нём будет много лет!
Поздравления с наступающим Новым Годом 2026 в прозе
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть под бой курантов все проблемы растают, как снег на ладошке. Желаю, чтобы для вас сбылось всё то, что вы загадаете у новогодней ёлки. Пусть в вашем доме поселятся радость и удача, будьте счастливы в наступающем году!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всего самого хорошего, теплого, светлого. Пусть никакие несчастливые моменты не появятся в новом году. Желаю в семье уюта, на работе — роста, в душе — спокойствия, в голове — порядка. Удачи и везения желаю во всём и всегда. Пусть все проблемы кажутся мелкими и незначительными. Радости и смеха!
С Новым годом вас всех поздравляю и желаю всегда идти по жизни в ногу со временем, с улыбкой на лице и верой в сердце. Пусть уходящий год унесет с собой все заботы, проблемы и неудачи, а в замен подарит счастье, удачу и везение!
