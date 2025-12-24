Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Когда Украину накроют снегопады рассказал синоптик Иван Семилит.

Какой будет погода на Новый Год в Украине / Коллаж: Главред

Погода в Украине до конца года будет довольно опасной. Украину накроют морозы, метели, снегопады и гололедица.

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в интервью Главреду рассказал, когда придут снегопады и метели, сколько продержатся сильные морозы до -15 и какой погоды ожидать на Новый год в Украине.

Украину накрыли сильные морозы. Сколько они могут продержаться?

Сейчас в Украине уже довольно прохладно. Эту холодную погоду без осадков будет определять и завтра, 25 декабря, поле высокого давления от антициклона с центром над северным морем, то есть та холодная воздушная масса, которая распространяется из Скандинавии. В общем пока осадков не ожидаем. На небе будет переменная облачность.

Мы видим в столице Украины даже вышло солнышко, поэтому на Рождество в большинстве областей облачность будет просто меняться от большей к меньшей и продолжаться в течение суток.

Ветер будет преимущественно северо-западный в пределах 5-10 м/с и он будет приносить более прохладную воздушную массу. Ночью мы ожидаем значения температуры в пределах 7-12 градусов мороза, днем от -1 до -6.

На Закарпатье и в Крыму будет немного теплее за счет того, что Крым - это у нас самая южная точка Украины, а Закарпатье, оно будет просто защищено горами от этого прохладного северо-западного ветра. Поэтому там ночью мы ожидаем до -5 мороза, а днем от -1 до +4.

Уже в пятницу, 26 декабря, мы ожидаем поступления поля атмосферного давления, то есть циклон, который принесет больше облачности. В ночные часы мы ожидаем в северных, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях, а днем по территории Украины, кроме крайнего запада, снег, метели, а на дорогах может образовываться гололедица.

Вместе с тем, ветер будет северо-западный, его скорость будет сильнее, до 7-12 м/с. Ночью в северных областях, а днем по территории Украины мы ожидаем порывы ветра 15-20 м/с. Атмосферный фронт принесет нам осадки. Именно атмосферный фронт будет находиться в циклоне, и поэтому именно он будет создавать эти осадки.

Какой погоды ожидать в последние выходные 2025 года?

Будет немного теплее по сравнению с предыдущей ночью. Ночью будет 3-8 мороза, в Карпатах и на Прикарпатье будет оставаться до -12. Днем от 3 мороза до 2 тепла. На востоке страны 1-6 мороза.

Погода на выходные 27-28 декабря

27 декабря у нас будет уже полностью затуманенное небо. Будет оставаться небольшой снег. Днем снег будет пролетать местами. Скорость ветра будет оставаться сильной в пределах 7-12 м/с. Воздушные потоки будут продолжать двигаться с северо-запада. Однако значения температуры уже немного будут выше. Ночью - 1-6 мороза, днем от -3 до +2 по всей территории Украины. На выходных температурный фон будет немного выравниваться по территории Украины.

Что касается воскресенья, 28 декабря и понедельника, 29 декабря, то у нас временами будет снежить, значительные температуры ночью будут от -4 до -10. В Карпатах до -14. Днем ожидаем от -1 до -7. Теплее всего на Закарпатье и севере страны, ночью до -7 мороза, а днем максимум около 0.

Какой погоды нам ожидать до конца декабря и в начале января?

Предварительно, такая погода, как у нас будет в ближайшие 5 дней, она будет оставаться до конца года и даже в начале 2026 года. То есть, первые дни января ожидаем морозные. Иногда будет идти снег, будет образовываться снежный покров.

Погода на Новый год 2026

Так и в новогоднюю ночь мы можем увидеть немного снега на земле. Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы может быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6.

Погода в Украине на Новый Год 2026 / pixabay

Ожидать ли украинцам погодных сюрпризов в ближайшее время?

В ближайшее время можем ожидать гололедицу, поскольку снег у нас был не во всех областях. Поэтому водителям следует переобуть свои автомобили. Это довольно опасное явление. Также ожидаем порывы ветра, именно 26 декабря, они также будут опасны. Ну и 26 декабря по прогнозу ждем метели.

О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.

