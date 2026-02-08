Укр
Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге: эксперт раскрыл главные препятствия

Руслан Иваненко
8 февраля 2026, 18:05
Российские войска могут рассматривать изменение направлений активных действий из-за логистических и погодных ограничений.
Морозная погода временно позволяет армии РФ передвигаться по льду

Кратко:

  • ВСУ удерживают оборону вдоль Днепра на Запорожском направлении
  • Морозы позволяют РФ двигаться по льду, но рубежи заминированы
  • Оттепель за месяц осложнит действия оккупантов

Силы обороны Украины имеют достаточно ресурсов, чтобы удержать оборону вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизировать действия в этом районе. Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире"Украинского Радио".

Влияние погодных условий

По словам эксперта, нынешние погодные условия частично играют на руку противнику. Длительные морозы до -10 градусов позволяют российским подразделениям передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища. В то же время украинская сторона заранее подготовилась к такому сценарию.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас довольно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", — сказал Нарожный.

Он также подчеркнул, что зима не является долгосрочным фактором. По его оценке, уже примерно через месяц начнется оттепель, которая сделает невозможным передвижение российских войск вдоль русла Днепра. Именно поэтому эксперт считает, что оборону на этом участке фронта удастся удержать.

Вероятность изменения направлений действий России

Нарожный прокомментировал вероятность изменения направлений активных наступательных действий армии РФ. По его словам, резкая активизация на новых участках фронта требует серьезной перестройки логистики.

Он пояснил, что Покровск и Мирноград остаются одними из самых горячих точек из-за удобного логистического обеспечения с территории России — разветвленной сети автомобильных дорог и наличия железнодорожного сообщения. В то же время группировка численностью около 150 тысяч военных нуждается в постоянных поставках продовольствия, топлива и других ресурсов.

Активизация на других направлениях значительно сложнее из-за проблем с железнодорожной логистикой — в частности через Крым или Мелитополь, который неоднократно подвергался ударам.

По оценке эксперта, резкое появление нового "горячего" участка фронта в Запорожской или Херсонской областях маловероятно. В то же время он не исключил возможности активизации российских войск в Сумской или Харьковской областях, но отметил, что в таком случае ключевым остается вопрос наличия дополнительного личного состава.

Возможность наступления РФ на Запорожье — мнение военного

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили считает, что Россия пока не имеет сил и ресурсов для наступления в направлении Днепра и Запорожья. В то же время, по его словам, российская артиллерия уже расположена очень близко к областным центрам.

"Если в зоне досягаемости артиллерии есть жилые кварталы, россияне будут обстреливать мирное население. Опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения, попадают под удары России", — подчеркнул Мамулашвили.

Военный отмечает, что основная угроза сейчас — не массовое наступление, а обстрелы территорий, граничащих с фронтом.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявлял, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "нависает" над Ореховым, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии.

Кроме того, Россия может перейти к новому этапу войны против Украины, готовя одновременные наступательные действия на нескольких направлениях. Об этом свидетельствуют последние оценки Института изучения войны (ISW), который проанализировал решения российского военного руководства.

Напомним, что заместитель главы офиса президента Павел Палиса говорил, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.






