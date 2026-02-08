Сантехник раскрыл гениальный трюк: как удалить микробы в унитазе за минуту

Для поддержания чистоты и гигиены важно не забывать протирать не только внутреннюю часть унитаза, но и его наружные части, включая ручку.

Как правильно мыть унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Вы узнаете:

Туалет — одно из самых загрязненных мест в доме, где бактерии быстро накапливаются, но проблема не ограничивается только чашей унитаза.

Часто забывают о внешней части унитаза, в том числе о ручке, которая также становится рассадником микробов и грязи, пишет Express.

Ручки унитазов могут содержать больше бактерий, чем сиденье или чаша, ведь именно их мы касаемся в первую очередь, при этом часто не моем руки после использования туалета. Из-за этого микробы легко распространяются по всей ванной, особенно если крышка унитаза остается открытой, и во время смыва загрязнения могут попасть и на внешнюю поверхность, включая ручку.

Для поддержания чистоты и гигиены важно не забывать протирать не только внутреннюю часть унитаза, но и его наружные части, включая ручку, хотя бы раз в неделю. Это займет всего несколько секунд, но существенно повысит уровень чистоты в ванной комнате. Также стоит менять тряпки, губки и салфетки во время уборки, чтобы не переносить микробы с одного места на другое.

Кроме того, нельзя использовать одну и ту же тряпку для нескольких поверхностей, иначе можно перенести загрязнения. Лучше иметь отдельные средства для каждой части унитаза, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Еще одна распространенная ошибка — это чрезмерное использование химических чистящих средств. Хотя люди думают, что чем больше средства, тем чище будет туалет, на самом деле это может повредить фарфор унитаза и привести к повышению концентрации опасных паров в воздухе.

Как отчистить сантехнику: советы экспертов

Светлый столовый уксус — мягкое, но действенное средство против известковых отложений. Для усиления эффекта около 0,5 литра уксуса слегка подогревают, не доводя до кипения. Тёплую жидкость наносят на внутренние стенки унитаза и оставляют минимум на час, а при сильных загрязнениях — на всю ночь. После этого остаётся лишь пройтись ёршиком, и налёт легко смывается.

Проверка натурального метода борьбы с известковыми отложениями на плитке в ванной вызвала интерес у поклонников экологичной уборки.

В рамках эксперимента использовали популярное домашнее средство — сочетание пищевой соды и лимонной кислоты, которое считается безопасной альтернативой бытовой химии.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

