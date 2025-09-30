Об отбеливателе можно забыть: люди массово чистят унитаз одним средством

Вы узнаете:
- Отбеливатель хоть и убивает бактерии, со временем может разъедать фарфор
- Белый уксус особенно хорошо работает против известкового налёта
Хотя отбеливатель действительно способен очищать и дезинфицировать унитаз, при длительном применении он может повредить фарфоровую поверхность.
Кроме того, он способен оставить пятна на затирке и выделяет опасные для здоровья пары, пишет Express.
К тому же, отбеливатель не так хорошо справляется с устойчивыми известковыми отложениями, как некоторые натуральные средства. Отличной альтернативой является обычный белый уксус — доступное и эффективное решение для чистки туалета.
Чем отчистить стойкий налет
Отбеливатель хоть и убивает бактерии, со временем может разъедать фарфор, делая его тусклым и шероховатым. Он также может вступать в реакцию с затиркой, особенно цветной, вызывая её обесцвечивание или потемнение.
Белый уксус, напротив, особенно хорошо работает против известкового налёта. Просто подогрейте около пол-литра уксуса (до кипения доводить не нужно), аккуратно вылейте его по краю чаши унитаза и оставьте минимум на час, а лучше — на ночь. Затем обработайте поверхность щёткой — и налёт исчезнет.
Эффективное средство для чистоты
Для поддержания чистоты и свежести достаточно раз в неделю протирать поверхности унитаза — включая зону под сиденьем — мыльным раствором с добавлением уксуса. Используйте мягкую губку или микрофибровую тряпку.
Эксперты также советуют не забывать про кнопку смыва, поскольку на ней скапливается множество микробов — особенно учитывая, что её обычно нажимают до мытья рук.
Важный совет
Если известковый налёт слишком стойкий, можно усилить эффект, добавив пищевую соду. Этот универсальный порошок, чаще используемый в кулинарии, также отлично справляется с остатками жёсткой воды на фарфоре, затирке, кранах и душевых поверхностях.
Для этого насыпьте полстакана соды в унитаз, затем влейте такое же количество уксуса. Оставьте смесь на 30 минут, после чего очистите чашу с помощью щётки.
Убойное средство от налета: советы экспертов
Лимонная кислота — это природное и в то же время весьма эффективное средство для удаления известкового налёта и плесени в ванных комнатах.
Она не только хорошо справляется с загрязнениями, но и является экологически безопасной альтернативой агрессивным химическим чистящим препаратам.
Смотрите видео - как отчистить унитаз:
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
