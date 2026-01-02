Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

Большинство водителей смирились с тем, что автомобиль зимой потребляет больше топлива.

Сколько горючего уходит на прогрев авто зимой

Какие электроприборы "съедают" больше всего горючего

С наступлением морозов, водители всегда включают в своем автомобиле обогрев салона. Но мало кто задумывается, что такая комфортная функция стоит дополнительного топлива.

Главред решил разобраться, сколько горючего расходуется для обогрева авто.

Как возрастает расход топлива зимой

Издание Твоя машина рассказывает, что использование штатного обогревателя зимой в автомобиле является более распространенным и необходимым, чем включение кондиционера летом.

Отмечается, что стандартный обогрев салона происходит за счет циркулирования по системе подогретого антифриза, который забирает тепло у двигателя.

По словам экспертов, в этом случае значения расхода топлива всегда индивидуальны, но в среднем ДВС тратит дополнительно 0,8-1,5 литра в час при работе на холостом ходу.

Стоит заметить, что если обогрев осуществляется во время движения, то расход возрастает на 5-20%.

Какие электроприборы в авто потребляют больше всего топлива

Кроме того, в современных автомобилях дополнительно работает подогрев зеркал, сидений, руля и окон.

"Эти процессы также косвенно влияют на расход топлива, поскольку любой электроприбор забирает энергию из бортовой сети, а генератор компенсирует это, сжигая больше топлива", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что расход 100 Вт энергии использует примерно 0,1 л бензина на 100 км.

В то же время, больше всего электроэнергии берет обогрев стекла, который часто добавляет к обычному расходу топлива еще 0,8 литра.

Как разморозить лобовое стекло в авто / Инфографика: Главред

