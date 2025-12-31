Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

Вы узнаете:
- Какие модели авто не стоит покупать
- Как пандемия COVID-19 сказалась на качестве автомобилей
- На какие автомобили стоит обратить внимание
Выбор автомобиля становится все более сложной задачей. Рынок переполнен моделями с различными техническими характеристиками, уровнем качества и надежности. Именно поэтому стоит ориентироваться не только на рекламу, но и на мнение механиков с многолетним опытом, которые ежедневно сталкиваются с реальными проблемами автомобилей.
Главред узнал, какие модели авто стоит и не стоит покупать.
Какие автомобили не стоит покупать
Американский автоэксперт Скотти Килмер, который более 50 лет работает в автосервисной сфере, в своем YouTube-блоге назвал модели, от которых советует держаться подальше. По его словам, некоторые современные автомобили существенно потеряли в надежности по сравнению с предыдущими поколениями.
Как пишет Daily Mail, особую критику Килмер высказал в адрес моделей Toyota - Tundra, Sequoia, 4Runner и Land Cruiser. По его мнению, эти автомобили стали слишком массивными для своих двигателей. Из-за увеличенного веса двигатели работают с повышенной нагрузкой, растет износ деталей и ухудшается общая надежность в долгосрочной перспективе. Эксперт отмечает, что новые поколения уже не демонстрируют той выносливости, которой славились старые модели бренда.
Как пандемия повлияла на качество автомобилей
Отдельно Килмер вспомнил последствия пандемии COVID-19. По его словам, именно в этот период в цепочках поставок Toyota начали появляться более дешевые комплектующие, что негативно сказалось на качестве сборки. Это стало вынужденным решением из-за дефицита деталей, однако в результате пострадала долговечность некоторых моделей.
Какие автомобили Toyota стоит покупать
Несмотря на критику, эксперт признал, что не все модели бренда потеряли надежность. К проверенным и стабильным он отнес:
- Toyota Camry;
- Toyota RAV4;
- Toyota Prius;
- Toyota Corolla.
Эти автомобили, по его словам, и в дальнейшем демонстрируют хорошее качество сборки, умеренные затраты на обслуживание и высокий ресурс.
Что не так с современными Ford
Критически Килмер высказался и об американских автомобилях Ford. По его словам, модели, производимые в Северной Америке, имеют немало проблем с комплектующими. Эксперт отметил, что именно Ford в 2025 году лидировал по количеству отзывов авто в США, имел значительные трудности с качеством деталей и часто сталкивался с техническими неисправностями уже на ранних этапах эксплуатации.
Почему стоит быть осторожными с новыми пикапами
Отдельно механик предостерег от покупки современных пикапов. Этот сегмент особенно пострадал от перебоев в поставках комплектующих, использования менее надежных деталей, а также сложной электроники, которая часто выходит из строя. Из-за этого новые пикапы могут приносить владельцам больше проблем, чем пользы.
Скотти Килмер советует подходить к выбору авто максимально осторожно и не гнаться за новизной. Надежность сегодня - это не всегда новая модель, а проверенная временем конструкция, качественные комплектующие и простая техника.
Вас также может заинтересовать:
- Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы
- Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина
- Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред