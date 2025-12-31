Укр
Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

Руслана Заклинская
31 декабря 2025, 22:51
Механик с 50-летним стажем назвал авто, которые в 2026 году будут служить годами, а какие рассыплются после гарантии.
Механик со стажем 50 лет назвал авто, которые не стоит покупать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Какие модели авто не стоит покупать
  • Как пандемия COVID-19 сказалась на качестве автомобилей
  • На какие автомобили стоит обратить внимание

Выбор автомобиля становится все более сложной задачей. Рынок переполнен моделями с различными техническими характеристиками, уровнем качества и надежности. Именно поэтому стоит ориентироваться не только на рекламу, но и на мнение механиков с многолетним опытом, которые ежедневно сталкиваются с реальными проблемами автомобилей.

Главред узнал, какие модели авто стоит и не стоит покупать.

Какие автомобили не стоит покупать

Американский автоэксперт Скотти Килмер, который более 50 лет работает в автосервисной сфере, в своем YouTube-блоге назвал модели, от которых советует держаться подальше. По его словам, некоторые современные автомобили существенно потеряли в надежности по сравнению с предыдущими поколениями.

Как пишет Daily Mail, особую критику Килмер высказал в адрес моделей Toyota - Tundra, Sequoia, 4Runner и Land Cruiser. По его мнению, эти автомобили стали слишком массивными для своих двигателей. Из-за увеличенного веса двигатели работают с повышенной нагрузкой, растет износ деталей и ухудшается общая надежность в долгосрочной перспективе. Эксперт отмечает, что новые поколения уже не демонстрируют той выносливости, которой славились старые модели бренда.

Как пандемия повлияла на качество автомобилей

Отдельно Килмер вспомнил последствия пандемии COVID-19. По его словам, именно в этот период в цепочках поставок Toyota начали появляться более дешевые комплектующие, что негативно сказалось на качестве сборки. Это стало вынужденным решением из-за дефицита деталей, однако в результате пострадала долговечность некоторых моделей.

Какие автомобили Toyota стоит покупать

Несмотря на критику, эксперт признал, что не все модели бренда потеряли надежность. К проверенным и стабильным он отнес:

  • Toyota Camry;
  • Toyota RAV4;
  • Toyota Prius;
  • Toyota Corolla.

Эти автомобили, по его словам, и в дальнейшем демонстрируют хорошее качество сборки, умеренные затраты на обслуживание и высокий ресурс.

Что не так с современными Ford

Критически Килмер высказался и об американских автомобилях Ford. По его словам, модели, производимые в Северной Америке, имеют немало проблем с комплектующими. Эксперт отметил, что именно Ford в 2025 году лидировал по количеству отзывов авто в США, имел значительные трудности с качеством деталей и часто сталкивался с техническими неисправностями уже на ранних этапах эксплуатации.

Почему стоит быть осторожными с новыми пикапами

Отдельно механик предостерег от покупки современных пикапов. Этот сегмент особенно пострадал от перебоев в поставках комплектующих, использования менее надежных деталей, а также сложной электроники, которая часто выходит из строя. Из-за этого новые пикапы могут приносить владельцам больше проблем, чем пользы.

Скотти Килмер советует подходить к выбору авто максимально осторожно и не гнаться за новизной. Надежность сегодня - это не всегда новая модель, а проверенная временем конструкция, качественные комплектующие и простая техника.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

