Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

Простой лайфхак поможет убрать конденсат с окон авто.

Зимний лайфхак для водителей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Почему зимой запотевают окна в авто

Как быстро убрать конденсат с окон

Скоро в Украину придет похолодание, а это значит, что водители столкнутся со слоем конденсата на окнах своего автомобиля. Чтобы этого избежать нужно положить в машину лишь один предмет из кухни.

Почему на окнах в авто появляется конденсат

Express.co.uk рассказывает, что конденсат на окнах образуется, когда теплый, влажный воздух внутри автомобиля встречается с холодной поверхностью стекла, что приводит к конденсации водяного пара и образованию капель.

"Чем холоднее на улице, тем резче падение температуры, когда теплый воздух попадает на стекло, что приводит к запотеванию", - говорится в сообщении.

Как уменьшить количество конденсата в авто

Эксперты отмечают, что использованные пакетики черного или зеленого чая очень эффективны для уменьшения конденсата и влажности внутри автомобилей.

"Чайные листья содержат вещества, которые естественно абсорбируют влагу. Таким образом, их можно использовать для вытягивания лишней влаги из воздуха. Они действуют как естественный осушитель воздуха, что может быть особенно полезным в морозные утра", - добавляют в express.co.uk.

Куда поставить чайные пакетики в авто

Эксперты рекомендуют разместить несколько использованных чайных пакетиков или небольшие миски с рассыпным чаем вокруг салона авто, например, на приборной панели или в дверях. Это может снизить риск образования конденсата на лобовом стекле.

Как сделать, чтобы не запотевали стекла в авто / Инфографика: Главред

