Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

Мария Николишин
29 декабря 2025, 22:06
48
Простой лайфхак поможет убрать конденсат с окон авто.
Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина
Зимний лайфхак для водителей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему зимой запотевают окна в авто
  • Как быстро убрать конденсат с окон

Скоро в Украину придет похолодание, а это значит, что водители столкнутся со слоем конденсата на окнах своего автомобиля. Чтобы этого избежать нужно положить в машину лишь один предмет из кухни.

Главред решил разобраться, что нужно ставить в авто на зиму.

видео дня

Почему на окнах в авто появляется конденсат

Express.co.uk рассказывает, что конденсат на окнах образуется, когда теплый, влажный воздух внутри автомобиля встречается с холодной поверхностью стекла, что приводит к конденсации водяного пара и образованию капель.

"Чем холоднее на улице, тем резче падение температуры, когда теплый воздух попадает на стекло, что приводит к запотеванию", - говорится в сообщении.

Как уменьшить количество конденсата в авто

Эксперты отмечают, что использованные пакетики черного или зеленого чая очень эффективны для уменьшения конденсата и влажности внутри автомобилей.

"Чайные листья содержат вещества, которые естественно абсорбируют влагу. Таким образом, их можно использовать для вытягивания лишней влаги из воздуха. Они действуют как естественный осушитель воздуха, что может быть особенно полезным в морозные утра", - добавляют в express.co.uk.

Куда поставить чайные пакетики в авто

Эксперты рекомендуют разместить несколько использованных чайных пакетиков или небольшие миски с рассыпным чаем вокруг салона авто, например, на приборной панели или в дверях. Это может снизить риск образования конденсата на лобовом стекле.

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина
Как сделать, чтобы не запотевали стекла в авто / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:24Украина
"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

21:54Мир
Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Последние новости

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимума

22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

21:54

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"Видео

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
21:41

Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

20:52

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:50

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:29

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

Реклама
20:24

Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснееВидео

20:21

Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

20:15

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождьВидео

19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

19:25

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

19:13

Как легко очистить шторку для ванной от налета и плесени: проверенный метод

19:10

Бои за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:09

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:01

До 100 грн за бутылку: в Украине с января будет дорожать востребованный продукт

18:54

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

Реклама
18:25

"Мы получим первые 100 миллиардов": Зеленский - о выплатах репараций

18:25

Ситуация может измениться: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 30 декабря

18:08

Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

18:05

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

17:46

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: деталиВидео

17:40

Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

17:27

РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра УкраиныВидео

17:03

Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

16:48

Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

16:32

Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

16:23

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

16:12

Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области

15:41

Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит

15:31

Шахтер готовит масштабную зимнюю чистку: какие футболисты могут покинуть клуб

15:14

Какой настоящий перевод фразы "кормить завтраками": знают лишь немногие украинцыВидео

14:49

Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

14:44

Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

14:27

Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

14:25

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

13:47

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

Реклама
13:07

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторгаВидео

13:07

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

12:56

Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выгляделВидео

12:43

"Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались

12:35

Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

12:29

Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом

12:17

Галкин принял решение покинуть Пугачеву с детьми — что произошло

11:54

"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

11:43

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границыВидео

11:37

Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять