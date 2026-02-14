Роскошная Боржемская заговорила о любви и показала своего мужчину

Марина Боржемская поделилась своими размышлениями и показала новые фото.

Марина Боржемская поделилась своими мыслями/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где впервые показала своего нового возлюбленного.

Марина поделилась долгим постом, в котором честно и открыто рассказала о том, что такое любовь для нее. "Любовь – это не только цветы и романтические жесты. Это не образ человека, созданный во фантазии. Это не внешняя картинка. Для меня любовь – это глубина. Это чувствительность и принятие. Это доверие. Это умение слушать и слышно. Умение уважать границы и одновременно быть рядом. Умение разделять интересы, поддерживать даже если они не всегда твои", - пишет звездная тренер.

Марина Боржемская показала мужчину и поразмышляла о любви / Фото Instagram/uzelkova.marina

Она также добавила, что любовь для нее – это гибкость. "Это способность говорить, когда сложно.И молчать вместе, когда слова не нужны. Это умение строить отношения. И умение возрождать их, когда что-то треснуло. Это быть вместе не только тогда, когда легко, но и тогда, когда непросто. Для меня любовь – это о внутреннем наполнении. О том, что отзывается во мне. О глубине другого человека, его мире, его смыслах. И о желании дополнять, а не менять", - добавляет она.

К слову, Марина также показала своего молодого человека.

Марина Боржемская показала мужчину и поразмышляла о любви / Фото Instagram/uzelkova.marina

Марина Боржемская показала мужчину и поразмышляла о любви / Фото Instagram/uzelkova.marina

О персоне: Марина Боржемская Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

