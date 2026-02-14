Укр
НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

Виталий Кирсанов
14 февраля 2026, 11:54
17
МВФ упростил условия открытия новой программы для Украины: порог НДС для ФЛП поднят до 4 млн грн.
МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины
МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Изменить условия для получения программы удалось после переговоров с МВФ
  • Сейчас на повестке дня - разработка финансовой стратегии

Международный валютный фонд решил отменить предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлинам на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает РБК-Украина.

"Сейчас никаких prior actions для получения программы нет. Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины", - сообщила она.

видео дня

Отметим, что это первый случай в истории сотрудничества Украины с МВФ когда была отменена необходимость выполнения prior actions и перевод этих условий в статус структурных маяков. Обычно происходило наоборот - маяки из-за их невыполнения переводились в статус prior actions.

По словам премьера, изменить условия для получения программы удалось после переговоров с МВФ: во время визита в Киев главы Фонда Кристалины Георгиевой. По договоренности с Фондом, все четыре предпосылки должны быть выполнены после утверждения советом директоров МВФ новой программы.

Отмена prior actions дает возможность совету директоров фонда на принятие решения по кредитованию Украины на одном из ближайших заседаний. В результате, через несколько дней после такого решения, Украине может быть выделен первый транш кредитной программы. По словам Свириденко, он ожидается в размере 1,5 млрд долларов.

Также новая программа дает возможность ЕС выделить кредит на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По словам Свириденко, Украина надеется, что в 2026 году из этой суммы можно будет получить 60 млрд - предварительно 15 млрд для бюджета и 45 млрд на военные нужды, в 2027 году - 30 млрд (распределение 15 млрд - на бюджет, а 15 млрд - на военные нужды).

"Сейчас этот вопрос, а также какими траншами и когда будут выделяться деньги, обсуждается", - отметила она.

Свириденко подчеркнула, что сейчас на повестке дня - разработка финансовой стратегии.

"Министерства финансов и обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных потребностей. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам, что позволит начать финансирование уже с апреля. Это особенно важно для обеспечения оборонных и критических бюджетных расходов", - сказала премьер.

Как отметила Свириденко, все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории prior actions, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один большой законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФЛП, достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

Срок введения НДС для ФЛП пока обсуждается с МВФ. По словам Свириденко, это может быть либо 2028 год, либо налог вступит в действие с момента вступления Украины в ЕС.

Читайте также:

Об учреждении: МВФ

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МВФ налоги кредит МВФ ФЛП Юлия Свириденко
