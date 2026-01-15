Укр
В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

Алексей Тесля
15 января 2026, 19:34
В МВФ сделали заявление относительно выполнения Украиной prior actions.
Кредит, налоги
В Украине могут ввести новые налоги

Главное:

  • МВФ может утвердить новую программу финансирования EFF для Украины
  • В МВФ говорят о необходимости расширения базы налогообложения

Совет директоров Международного валютного фонда потенциально может утвердить новую 4-летнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале 2026 года.

Этот вопрос будет зависеть, прежде всего, от выполнения Украиной согласованных предварительных действий (prior actions), заявила директор Фонда по коммуникациям Джули Козак, сообщает "Интерфакс-Украина".

Главные требования к Украине

По ее словам, переговоры находятся на завершающей стадии, а международные доноры стремятся обеспечить все необходимые гарантии финансирования.

Относительно выполнения Украиной prior actions, Козак констатировала, что пока выполнена только одна мера – принятие государственного бюджета на 2026 год.

"Другим будет расширение базы налогообложения путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытие таможенных лазеек для потребительских товаров, а также восстановление и отмена льгот по НДС. Следовательно, быстрые действия украинской власти по выполнению этих и других предварительных мер будут иметь решающее значение для поддержания импульса реформ и помощи Украине в привлечении финансирования для ее значительных потребностей", – подчеркнула директор Фонда по коммуникациям.

Когда ожидать важного решения

"У нас (пока) нет даты заседания совета директоров... Мы надеемся, что потенциально сможем провести заседание совета директоров в феврале", – сказала она.

Согласие Европейского Совета предоставить Украине EUR90 млрд финансовой поддержки в течение 2026 и 2027 годов является важной вехой на пути к преодолению финансового дефицита Украины, который оценивается в $63 млрд в 2026-2027 годах и в $136,5 млрд на период действия программы с 2026 по 2029 год, и восстановления устойчивости долга, добавил Козак.

Что говорят в Раде о новых налогах

Правительство предложило законопроект, направленный на упорядочение налогообложения онлайн-платформ. Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев пояснил, что документ не предусматривает новых налоговых обязательств для рядовых граждан, которые не занимаются бизнесом. По его словам, налогообложение не затронет людей, продающих товары время от времени или исключительно для собственных бытовых целей.

Повышение налогов в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Читайте также:

Об учреждении: МВФ

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

