Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Популяризатор украинского языка Аль Шайер Рами объяснил, почему слово "хлопок" является заимствованием и почему вместо него следует использовать эквивалент.

Древние украинские слова - как по-украински сказать хлопок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видеоф, УНИАН

Многие украинцы и сегодня сомневаются, как правильно сказать на украинском словом "хлопок" — в значении громкого звука, хлопка или удара ладонями. Привычное в быту слово на самом деле является калькой с русского, а его удельный украинский эквивалент десятилетиями вытесняли из языкового обихода. На это обращает внимание украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами в видео на Tik-Tok, объясняя, что языковая путаница — прямое следствие советской политики русификации.

Главред выяснил, какой украинский эквивалент слова "хлопок".

Почему "хлопок" — не украинское слово

По его словам, если задуматься логически, "хлопать" — значит аплодировать. Тогда "один хлопок" должен был бы превращаться в нечто вроде "аплодун" или "аплодисмент", что звучит неестественно. Именно эта нелогичность и выдает заимствование.

"Исконный украинский эквивалент слова "хлопок" был скрыт еще с советских времен — так же, как и тысячи других аутентичных слов", — отметил Аль Шайер Рами.

Из-за этого современные носители языка часто интуитивно чувствуют, что что-то "не так", но не знают, какое слово употребить правильно.

Смотрите видео о том, как по-украински сказать "хлопок":

Как правильно сказать "хлопок"

Популяризатор украинского языка добавляет, что правильное украинское слово — "виляск". Именно оно точно передает короткий, резкий звук:

когда мы громко хлопаем в ладоши — слышим "виляски";

когда происходит пощечина или резкий удар — это тоже "виляск";

когда где-то раздался внезапный звук — опять же, "виляск".

Как объясняет Аль Шайер Рами, слово может показаться необычным только сначала, но оно чрезвычайно органично для украинской фонетики и образности.

Зачем возвращать такие слова

Он резюмирует, что возвращение слов типа "виляск" — это не языковой снобизм, а восстановление естественной логики и самобытности украинского языка.

"Поэтому дайте немного времени, сохраните это слово и вернем подлинность самого красивого языка в мире", — подчеркнул он.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

