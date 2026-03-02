Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

О чем идет речь в материале:
- Как по-украински сказать "хлопок"
- Какое значение слова "выляск"
- Какие есть забытые украинские слова
Многие украинцы и сегодня сомневаются, как правильно сказать на украинском словом "хлопок" — в значении громкого звука, хлопка или удара ладонями. Привычное в быту слово на самом деле является калькой с русского, а его удельный украинский эквивалент десятилетиями вытесняли из языкового обихода. На это обращает внимание украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами в видео на Tik-Tok, объясняя, что языковая путаница — прямое следствие советской политики русификации.
Главред выяснил, какой украинский эквивалент слова "хлопок".
Почему "хлопок" — не украинское слово
По его словам, если задуматься логически, "хлопать" — значит аплодировать. Тогда "один хлопок" должен был бы превращаться в нечто вроде "аплодун" или "аплодисмент", что звучит неестественно. Именно эта нелогичность и выдает заимствование.
"Исконный украинский эквивалент слова "хлопок" был скрыт еще с советских времен — так же, как и тысячи других аутентичных слов", — отметил Аль Шайер Рами.
Из-за этого современные носители языка часто интуитивно чувствуют, что что-то "не так", но не знают, какое слово употребить правильно.
Смотрите видео о том, как по-украински сказать "хлопок":
Как правильно сказать "хлопок"
Популяризатор украинского языка добавляет, что правильное украинское слово — "виляск". Именно оно точно передает короткий, резкий звук:
- когда мы громко хлопаем в ладоши — слышим "виляски";
- когда происходит пощечина или резкий удар — это тоже "виляск";
- когда где-то раздался внезапный звук — опять же, "виляск".
Как объясняет Аль Шайер Рами, слово может показаться необычным только сначала, но оно чрезвычайно органично для украинской фонетики и образности.
Зачем возвращать такие слова
Он резюмирует, что возвращение слов типа "виляск" — это не языковой снобизм, а восстановление естественной логики и самобытности украинского языка.
"Поэтому дайте немного времени, сохраните это слово и вернем подлинность самого красивого языка в мире", — подчеркнул он.
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
