Украина получит новую роль в противодействии Ирану: что предлагают в Великобритании

Стармер заявил, что Великобритания не присоединяется к ударам по Ирану, но предложил привлечь экспертов из Украины для противодействия иранским дронам.

Великобритания планирует привлечь экспертов из Украины для противодействия Ирану / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Великобритания не будет присоединяться к ударам США по территории Ирана

Стармер заявил о намерении привлечь украинских экспертов для сбивания иранских дронов

Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

Стармер подчеркнул, что Лондон не участвовал в ударах США и Израиля по Ирану, поскольку считает переговоры лучшим путем урегулирования ситуации для региона и мира. Он отметил, что Великобритания не намерена присоединяться к наступательным операциям.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши оборонительные действия в регионе. И мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими собственными экспертами помочь странам-партнерам Персидского залива сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют", — сказал он.

Стармер сообщил, что британская авиация участвует в скоординированных оборонительных действиях и уже помогла перехватить иранские удары. В то же время он подчеркнул, что окончательно устранить угрозу можно только путем уничтожения ракет в местах их хранения или поражения пусковых установок, с которых осуществляются запуски.

Смотрите видео заявления Стармера:

По его словам, Соединенные Штаты обратились с просьбой разрешить использование британских военных баз для этой конкретной и ограниченной оборонной миссии.

"Мы приняли решение удовлетворить эту просьбу, чтобы предотвратить запуск Ираном ракет по всему региону, убийство невинных гражданских лиц, создание угрозы для жизни британцев и удары по странам, которые не были вовлечены в конфликт. Наше решение основано на коллективной самообороне давних друзей и союзников и защите жизни британцев", - подчеркнул он.

Премьер подчеркнул, что, учитывая тактику "выжженной земли" со стороны Ирана, Великобритания поддерживает коллективную самооборону своих союзников и собственных граждан в регионе, считая это своим долгом и наиболее эффективным способом уменьшить непосредственную угрозу и не допустить дальнейшей эскалации.

Шахед / Инфографика: Главред

Как Россия "бросила" Иран — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, после начала масштабных ударов США и Израиля по объектам иранского режима Россия отказалась оказывать Тегерану военную поддержку. Историк, политолог и востоковед Игорь Семиволос отметил, что фактически происходит разрушение политической оси сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Он подчеркнул, что Иран действительно обращался к России, ссылаясь на положения о взаимопомощи в случае угрозы государственному суверенитету. В то же время в Кремле заявили, что нынешняя ситуация не подпадает под механизмы коллективной обороны, предусмотренные соответствующими договоренностями.

"Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары США и Израиля позиционируются как "точечные операции против террористической инфраструктуры", а не полномасштабное вторжение", - утверждает эксперт.

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отмечал, что Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем продолжать военную операцию против Ирана. По его оценке, боевые действия могут продолжаться еще примерно четыре-пять недель, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода операции.

Также он заявил, что во время проведения операции "Эпическая ярость" американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей.

В то же время, по данным Politico, воздержание России от активного вмешательства в события на Ближнем Востоке негативно влияет на ее имидж как глобального игрока, но в то же время создает для Кремля новые политические возможности. В частности, Москва может использовать ситуацию вокруг Ирана как аргумент для оправдания собственной агрессии против Украины.

Другие новости:

О персоне: Кир Стармер Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащая компенсация в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Великобритании по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

