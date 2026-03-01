В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

Главное:
- 2 марта в Киеве введут временные отключения света
- для каждого дома составлен индивидуальный график
- В Киевской области будут действовать очереди отключений
2 марта в Киеве введут временные отключения света — это связано с повреждениями энергосистемы после недавних массированных ударов РФ.
О корректировке графиков сообщила компания ДТЭК на своей странице в Facebook.
В этот раз привычного деления на группы не будет: для каждого дома составлен индивидуальный график, поэтому даже соседние здания могут отключаться в разное время.
Горожанам рекомендуют заранее уточнить данные по своему адресу через официальные каналы компании — на сайте, а также в Telegram и Viber, чтобы спланировать день с учётом возможных перерывов в электроснабжении.
В населённых пунктах Киевской области 2 марта будут действовать ранее утверждённые очереди отключений без изменений. Жителям региона советуют рационально пользоваться электроприборами, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Электроснабжение: текущая обстановка
Украинская энергосистема продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. Аварийные и ремонтные бригады круглосуточно восстанавливают объекты, пострадавшие из-за обстрелов.
В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней масштабной атаки РФ и проведения координационного штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области энергосеть остаётся стабильной, однако задействована практически на максимуме своих возможностей.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
