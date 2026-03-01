Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

Когда женщине прислали фото, сомнений не осталось: это была ее пропавшая собака Спарклз.

Собака найдена через 12 лет после исчезновения / Коллаж: Главред, фото: Abandoned Pet Rescue

Жительница американского штата Флорида Кэти Боада хорошо помнит день, когда пропала Спарклз — маленькая, умная и чрезвычайно активная собачка, подаренная ее семилетней дочери. Она была первым "пушистым подарком" от отца, поэтому сразу стала частью семьи.

Спарклз любила быть в центре внимания, играла с девочкой в волейбол в бассейне, подбрасывала мяч и смешила всех вокруг. Именно поэтому ее внезапное исчезновение стало для семьи ударом. Боада была уверена, что собаку похитили, ведь она никогда не убегала и всегда держалась рядом, пишет Newsweek

Поиски продолжались неделями, но безрезультатно.

"Это была глубокая боль. Я не могла смириться с мыслью, что она погибла", — вспоминает женщина.

Звонок, который вернул надежду

Прошло 12 лет. И вдруг — телефонный звонок из приюта Abandoned Pet Rescue в Форт-Лодердейле. Сотрудница APR Кара Старзик сообщила, что найдена собака с очень старым микрочипом, зарегистрированным на Боаду.

"Сначала я подумала, что это мошенничество", - говорит Кэти. Но когда ей прислали фото, сомнений не осталось: это была Спарклз.

Ее дочь поехала в приют первой. Момент встречи сняли на видео — собака, хоть и старенькая и слабая, сразу узнала свою семью.

Спарклз сейчас и с Кэти Боадой примерно в то время, когда она пропала / Фото: Abandoned Pet Rescue

Возвращение домой

Спарклз вернулась в тяжелом состоянии: истощенная, с катарактой, проблемами с зубами и сердцем. Впоследствии ветеринары диагностировали болезнь почек 3 стадии. Теперь ее кормят с ложечки, ставят капельницы, а Боаде часто приходится носить ее на руках.

Но, несмотря на все, собака сохранила свою жизнерадостность. А Кэти — свою преданность.

"Я согласилась любить ее с первого дня. И не променяю это ни на что", - говорит она.

Дочь Кэти Боады со Спарклз 12 лет назад, и Боада воссоединилась со своей собакой сейчас / Фото: Abandoned Pet Rescue

Первым делом Боада купила Спарклз новую кроватку, миски и целую коллекцию одежды. "Она должна выглядеть модно — это наш способ отпраздновать ее возвращение", — отметила женщина.

Что демонстрирует эта история

Менеджер приюта Кара Старзик подчеркивает, что эта история - доказательство того, насколько важны микрочипы и актуальные данные владельца. Именно чип позволил найти семью через столько лет.

Она также напоминает о необходимости стерилизации и кастрации домашних животных - это снижает риск краж и эксплуатации животных для разведения.

"И главное - никогда не сдавайтесь. Вы не знаете, когда ваш любимец может снова оказаться в приюте", - говорит Старзик.

