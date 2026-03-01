Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответила

Российскую модель захейтили в сети за равнодушие к страданиям украинцев.

Ирина Шейк о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Шейк

Вы узнаете:

Позиция Ирины Шейк о войне в Украине

Почему ее ответ разозлил пользователей сети

Известная модель родом из РФ Ирина Шейк опозорилась на итальянском фестивале Sanremo, который она посетила в качестве ведущей мероприятия. Знаменитости задали вопрос о войне в Украине, и ее циничный ответ вызвал резкую реакцию пользователей сети. Об этом сообщает La Repubblica.

Когда журналист обратился к Ирине, чтобы прояснить ее позицию по поводу войны в Украине, модель предпочла откреститься от действий своей страны и заявила, что приехала на Sanremo, чтобы наслаждаться любовью и музыкой.

"Я не хочу говорить о политике, потому что я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство. Я здесь, чтобы принести много положительной энергии", — заявила Шейк.

Ирина Шейк - Sanremo / фото: instagram.com, Ирина Шейк

Модель также назвала террористическую войну РФ против Украины "политическим вопросом", который не должен затмевать настроение присутствующих.

"Я думаю, что в мире происходит много вещей, и я счастлива быть с вами и видеть ваши улыбки. Но я не хочу вмешиваться в политические вопросы", — ответила Ирина.

Позиция Шейк возмутила пользователей сети. Под публикацией с ответом российской модели комментаторы обвинили ее в цинизме и равнодушии к страданиям украинцев.

Ирина Шейк - позиция / фото: instagram.com, Ирина Шейк

"Отвечать на вопрос о войне — это не "разговор о политике", а демонстрация понимания разницы между человечностью и бесчеловечностью. И она ответил, насколько я понимаю..."

"Война — это не политика. Война есть война. И каждый здравомыслящий человек, особенно если он публичная фигура, должен иметь собственное мнение. Мы говорим не о локальном конфликте, а о войне, о российском вторжении, о более масштабной войне в Европе, войне, в которой присутствует зло России, и теперь Украина тоже защищает Европу"

"Молчание Ирины о войне не связано с ее страхом за жизнь: и она, и Водянова последовательно и неизменно поддерживают Путина. Просто погуглите новости о том, что спустя пять месяцев после начала масштабной войны на Украине Ирина опубликовала улыбающееся селфи с биографией Путина в руках. Это ее выбор; она не жертва режима"

Ранее Главред сообщал, что Ани Лорак обвинила Тину Кароль в своем переезде в РФ. Предательница Украины считает, что ее ошеломительный успех в РФ вызвал зависть у некоторых украинских коллег. Лорак намекнула, что ей предоставили выбор — оставаться в Украине или продолжать карьеру в РФ.

Также украинские звезды оказались в эпицентре ракетной атаки в ОАЭ. Артисты Светлана Лобода и MamaRika, которые находились в Дубае на отдыхе во время ударов Ирана, поделились своими переживаниями и кадрами пережитого кошмара.

О персоне: Ирина Шейк Ирина Шейк - Родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске. Отец был шахтёром, умер в 2000 году, когда ей было 14 лет, от болезни лёгких. Матери Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей, у Ирины есть старшая сестра Татьяна. Шейк появлялась на обложках самых известных журналов. Вела 4-й сезон реалити-шоу "Топ-модель по-русски". В 2024 году стала лицом российского бренда Gloria Jeans. По данным Википедии, в 2022 году она выступила против российского вторжения в Украину, заявила о намерении сделать пожертвования ЮНИСЕФ и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий на Украине и призвала своих последователей тоже сделать пожертвования.

