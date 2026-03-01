Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответила

Вы узнаете:
Известная модель родом из РФ Ирина Шейк опозорилась на итальянском фестивале Sanremo, который она посетила в качестве ведущей мероприятия. Знаменитости задали вопрос о войне в Украине, и ее циничный ответ вызвал резкую реакцию пользователей сети. Об этом сообщает La Repubblica.
Когда журналист обратился к Ирине, чтобы прояснить ее позицию по поводу войны в Украине, модель предпочла откреститься от действий своей страны и заявила, что приехала на Sanremo, чтобы наслаждаться любовью и музыкой.
"Я не хочу говорить о политике, потому что я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство. Я здесь, чтобы принести много положительной энергии", — заявила Шейк.
Модель также назвала террористическую войну РФ против Украины "политическим вопросом", который не должен затмевать настроение присутствующих.
"Я думаю, что в мире происходит много вещей, и я счастлива быть с вами и видеть ваши улыбки. Но я не хочу вмешиваться в политические вопросы", — ответила Ирина.
Позиция Шейк возмутила пользователей сети. Под публикацией с ответом российской модели комментаторы обвинили ее в цинизме и равнодушии к страданиям украинцев.
"Отвечать на вопрос о войне — это не "разговор о политике", а демонстрация понимания разницы между человечностью и бесчеловечностью. И она ответил, насколько я понимаю..."
"Война — это не политика. Война есть война. И каждый здравомыслящий человек, особенно если он публичная фигура, должен иметь собственное мнение. Мы говорим не о локальном конфликте, а о войне, о российском вторжении, о более масштабной войне в Европе, войне, в которой присутствует зло России, и теперь Украина тоже защищает Европу"
"Молчание Ирины о войне не связано с ее страхом за жизнь: и она, и Водянова последовательно и неизменно поддерживают Путина. Просто погуглите новости о том, что спустя пять месяцев после начала масштабной войны на Украине Ирина опубликовала улыбающееся селфи с биографией Путина в руках. Это ее выбор; она не жертва режима"
О персоне: Ирина Шейк
Ирина Шейк - Родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске. Отец был шахтёром, умер в 2000 году, когда ей было 14 лет, от болезни лёгких. Матери Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей, у Ирины есть старшая сестра Татьяна.
Шейк появлялась на обложках самых известных журналов. Вела 4-й сезон реалити-шоу "Топ-модель по-русски". В 2024 году стала лицом российского бренда Gloria Jeans. По данным Википедии, в 2022 году она выступила против российского вторжения в Украину, заявила о намерении сделать пожертвования ЮНИСЕФ и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий на Украине и призвала своих последователей тоже сделать пожертвования.
