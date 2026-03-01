Укр
Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

Дарья Пшеничник
1 марта 2026, 13:49
Часто два растения-компаньоны требуют одинаковых условий выращивания — света, почвы, воды, но они процветают на разных питательных веществах.
Посадка картофеля
Что посадить рядом с картофелем / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Картофель лучше растет с правильными компаньонами
  • Травы и овощи защищают клубни от вредителей
  • Неправильные соседи снижают урожай картофеля

Картофель, который обычно считают одним из самых скромных овощей, снова оказался в центре внимания благодаря новым рекомендациям агрономов по правильному подбору растений-компаньонов. Эксперты отмечают: правильно спланированное соседство на грядке может не только увеличить урожай, но и существенно улучшить вкус клубней.

видео дня

Новый подход к старой культуре

Несмотря на то, что картофель десятилетиями остается базовым продуктом в рационе украинцев, его потенциал в смешанных посадках часто недооценивают. Специалисты отмечают, что грамотно подобранные соседи помогают растению лучше усваивать питательные вещества, защищают от вредителей и даже влияют на аромат и текстуру будущего урожая, пишет Southern Living.

Метод компаньонской посадки предусматривает размещение рядом культур, которые не конкурируют между собой за ресурсы, а наоборот - взаимно усиливают рост друг друга. Для картофеля это особенно важно, ведь его глубокая корневая система требует пространства, а само растение часто страдает от насекомых и грибковых болезней.

12 растений, которые работают на пользу картофелю

Агрономы выделяют перечень культур, которые лучше всего взаимодействуют с картофелем:

  • Шпинат - не мешает корневой системе и дает ранний урожай.
  • Чеснок - отпугивает тлю и жуков, снижает риск грибковых инфекций.
  • Фасоль - насыщает почву азотом, необходимым для роста клубней.
  • Капуста - помогает сдерживать картофельного жука.
  • Хрен - естественная защита от колорадского жука.
  • Салат - идеальный сосед с неглубокими корнями.
  • Шнитт-лук - отпугивает вредителей и привлекает опылителей.
  • Базилик - защищает от трипсов и улучшает вкус картофеля.
  • Бархатцы - универсальная защита от широкого спектра вредителей.
  • Кинза - привлекает полезных насекомых-хищников.
  • Петрушка - улучшает вкус клубней и отпугивает жуков.
  • Настурции - работают как "ловушка", отвлекая вредителей от картофеля.

Нежелательные соседи: что может испортить урожай

Не все растения одинаково полезны. Некоторые культуры лучше держать подальше от картофельных грядок:

  • Баклажаны - общие болезни и конкуренция за питательные вещества.
  • Огурцы - требуют много воды, истощая почву.
  • Корнеплоды (морковь, репа) - конкурируют за пространство и питательные вещества.

Почему это важно

Учитывая рост интереса к домашнему огородничеству и органическому земледелию, украинские садоводы все чаще обращаются к природным методам повышения урожайности. Компаньонные посадки - один из самых эффективных способов сделать это без химии и лишних затрат.

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
