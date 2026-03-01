'Немного посвежеет': синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

Вы узнаете:
В понедельник, 2 марта, погода в Украине сильно не изменится. В большинстве областей будет без существенных осадков, небольшой дождь возможен на западе и в Винницкой области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ближайшей ночью ожидается от 2 мороза до 2 тепла. Днем теплее всего будет в южной части Украины - +9...+13 градусов.
"Немного посвежеет по сравнению с сегодняшним днем в западных областях, ожидается завтра +4...+9 градусов. В восточных областях - от +6 в Харьковской области через +7 в Луганской области до +10 в Донецкой области", - отметила Диденко.
Согласно ее данным, в центральной части ожидается +6...+10 градусов, на севере - +3...+6 градусов. В Киеве в понедельник осадков не ожидается, температура ночью будет около нуля, днем - до +5 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Как сообщает Укргидрометцентр, погода в Украине 2 марта будет без осадков, а 3 марта в Украине, кроме большинства западных областей, будет небольшой дождь.
"Ночью и утром на севере и востоке страны на дорогах местами гололедица, 2 марта в Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем 2 марта 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°", - говорится в сообщении.
Когда Украину накроет потепление - прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже в первый день марта по всей Украине будет сухая погода без осадков. На территории северных и центральных областей ночью и утром местами будет гололедица. В западных, южных и восточных областях ожидается туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 1-8 м/с.
Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 6-12 градусов тепла. В центральных областях будет несколько прохладнее - 5-10 градусов тепла. На севере и востоке будет самым холодным. Днем температура воздуха повысится там до +6 градусов, а ночью опустится до -9 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сегодня, 1 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ранее сообщалось, что утро 1 марта в Днепре может быть несколько пасмурным, но уже после обеда облака рассеются, и город залит ярким солнцем. Это будет самый теплый день выходных: дневная температура достигнет отметки +8 градусов.
Накануне стало известно, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков - около 31 мм.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
