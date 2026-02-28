Укр
Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

Руслана Заклинская
28 февраля 2026, 01:24
Львовский гидрометцентр прогнозирует приятную погоду на выходные.
Прогноз погоды на Львовщине на 28 февраля / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода во Львовской области 28 и 29 февраля
  • Предполагаются ли осадки в области
  • Какая будет погода во Львове

В выходные, 28 и 29 февраля, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что выходные обещают быть по-настоящему приятными - с "теплой встречей" зимы с весной. Ночью еще будет ощущаться мороз, а днем будет царить мягкое весеннее тепло.

Температура воздуха в области ночью составит 0-5° мороза, днем воздух прогреется до 8-13° тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

Ночью и утром на отдельных участках дорог Львовской области возможна гололедица. Жителей призывают быть осторожными на дорогах и беречь себя и близких.

Погода во Львове

Во Львове также будет сухо и с переменной облачностью. Температура ночью снизится до 1-3° мороза, а днем поднимется до 9-11° тепла.

Прогноз погоды на Львовщине / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода на выходных в Украине

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие выходные в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Погоду будет определять антициклон, поэтому 28 февраля и 1 марта в большинстве регионов будет сухо и солнечно.

Ночью еще будут сохраняться небольшие морозы, однако днем будет преобладать плюсовая температура. Самые высокие показатели - в западных и южных областях, где воздух прогреется до 10-13° тепла. На остальной территории днем будет 0...+6°, с небольшим морозом ночью.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в ближайшие выходные погода в Украине будет теплой и спокойной, без осадков и сильного ветра. 1 марта также без осадков. В западных и южных областях воздух прогреется до +6...+12°, в центре - +5...+10°, на севере и востоке - до +6°, ночью до -9°.

Также 27 февраля в Харькове и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололед. В городе днем около 0°, по области ночью -3...-8°, днем -2...+3°, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Как сообщал Главред, погода в Украине 28 февраля будет солнечной и сухой. Укргидрометцентр сообщил, что в высокогорье Закарпатской области сохраняется снеголавинная опасность.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

