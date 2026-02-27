Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

Мария Николишин
27 февраля 2026, 19:09
Аналитики не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте.
Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз
Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине подешевели тепличные огурцы
  • Этот овощ уже продают по 125–170 гривен за килограмм
  • За неделю цены упали на 11%

В Украине начали снижаться цены на тепличные огурцы. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что потребительская активность в этом сегменте также начала снижаться. Кроме того, почти все стационарные тепличные комбинаты Украины уже начали реализацию этой продукции.

видео дня

Так, продажи огурцов в настоящее время осуществляются в пределах 125-170 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Стоит добавить, что несмотря на снижение цен, украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы в среднем на 50% дороже, чем в конце февраля 2025 года.

В то же время аналитики не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте, ведь предложение местной продукции с каждым днем продолжает увеличиваться, тогда как темпы сбыта оставляют желать лучшего.

Что будет с ценами на овощи в марте

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в марте наибольший рост цен традиционно прогнозируется в овощном сегменте.

По его словам, высокими остаются цены на тепличные овощи. В частности, украинские огурцы только начинают появляться на рынке, но их себестоимость пока выше импортной продукции.

Он добавил, что существенное снижение цены возможно только в конце апреля, когда на рынок выйдут отечественные парниковые овощи с более низкой себестоимостью.

Какие продукты подорожают в марте
Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка говорил, что до апреля цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад.

В то же время с начала недели на украинском рынке начали падать цены на столовую свеклу. Основной причиной удешевления этой продукции стало увеличение предложения корнеплодов на рынке.

Кроме того, в Украине выросли цены на гречку. Так, в феврале стоимость крупы уже выросла до 50,82 гривен за килограмм, хотя в январе цены были на уровне 47,48 гривен за килограмм.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты огурцы новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

20:05Украина
Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

20:00Мир
Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

Последние новости

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

Реклама
18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Реклама
17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

Реклама
14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

14:03

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:02

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

13:58

Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

13:41

Включать нейтральную передачу на "автомате" опасно - чем рискуют водителиВидео

13:19

"Могла и врезать": разъяренная Варум сорвалась на зависимого Агутина

13:11

В Украине вступило в силу локальное прекращение огня: подробности от МАГАТЭ

12:42

Успеть за 3 минуты: врачи рассказали, что нужно делать первым делом после душа

12:39

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять