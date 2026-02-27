Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

Кратко:
- В Украине подешевели тепличные огурцы
- Этот овощ уже продают по 125–170 гривен за килограмм
- За неделю цены упали на 11%
В Украине начали снижаться цены на тепличные огурцы. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что потребительская активность в этом сегменте также начала снижаться. Кроме того, почти все стационарные тепличные комбинаты Украины уже начали реализацию этой продукции.
Так, продажи огурцов в настоящее время осуществляются в пределах 125-170 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Стоит добавить, что несмотря на снижение цен, украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы в среднем на 50% дороже, чем в конце февраля 2025 года.
В то же время аналитики не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте, ведь предложение местной продукции с каждым днем продолжает увеличиваться, тогда как темпы сбыта оставляют желать лучшего.
Что будет с ценами на овощи в марте
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в марте наибольший рост цен традиционно прогнозируется в овощном сегменте.
По его словам, высокими остаются цены на тепличные овощи. В частности, украинские огурцы только начинают появляться на рынке, но их себестоимость пока выше импортной продукции.
Он добавил, что существенное снижение цены возможно только в конце апреля, когда на рынок выйдут отечественные парниковые овощи с более низкой себестоимостью.
Как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка говорил, что до апреля цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад.
В то же время с начала недели на украинском рынке начали падать цены на столовую свеклу. Основной причиной удешевления этой продукции стало увеличение предложения корнеплодов на рынке.
Кроме того, в Украине выросли цены на гречку. Так, в феврале стоимость крупы уже выросла до 50,82 гривен за килограмм, хотя в январе цены были на уровне 47,48 гривен за килограмм.
