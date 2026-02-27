Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

Аналитики не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте.

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине подешевели тепличные огурцы

Этот овощ уже продают по 125–170 гривен за килограмм

За неделю цены упали на 11%

В Украине начали снижаться цены на тепличные огурцы. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что потребительская активность в этом сегменте также начала снижаться. Кроме того, почти все стационарные тепличные комбинаты Украины уже начали реализацию этой продукции.

Так, продажи огурцов в настоящее время осуществляются в пределах 125-170 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Стоит добавить, что несмотря на снижение цен, украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы в среднем на 50% дороже, чем в конце февраля 2025 года.

В то же время аналитики не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте, ведь предложение местной продукции с каждым днем продолжает увеличиваться, тогда как темпы сбыта оставляют желать лучшего.

Что будет с ценами на овощи в марте

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в марте наибольший рост цен традиционно прогнозируется в овощном сегменте.

По его словам, высокими остаются цены на тепличные овощи. В частности, украинские огурцы только начинают появляться на рынке, но их себестоимость пока выше импортной продукции.

Он добавил, что существенное снижение цены возможно только в конце апреля, когда на рынок выйдут отечественные парниковые овощи с более низкой себестоимостью.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка говорил, что до апреля цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад.

В то же время с начала недели на украинском рынке начали падать цены на столовую свеклу. Основной причиной удешевления этой продукции стало увеличение предложения корнеплодов на рынке.

Кроме того, в Украине выросли цены на гречку. Так, в феврале стоимость крупы уже выросла до 50,82 гривен за килограмм, хотя в январе цены были на уровне 47,48 гривен за килограмм.

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

