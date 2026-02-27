Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

Что узнаете:
- Какая будет погода ночью
- Где температура воздуха поднимется до +13 градусов
- Будут ли в Украине осадки в ближайшие дни
Погода в Украине в ближайшие выходные будет теплой и солнечной. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.
Ночью еще будут небольшие морозы, но днем будет плюсовая температура воздуха. Теплее всего будет на территории западных и южных областей. Там температура воздуха повысится до 10-13 градусов тепла.
"Причем в субботу даже на юге будет свежее, чем на западе. На остальной территории Украины в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0+6 градусов. Ночи ожидаются с небольшим морозом", - пишет Диденко.
На погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря этому в большинстве областей 28 февраля и 1 марта будет солнечная и сухая погода.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.
Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
