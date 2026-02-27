Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

Температура воздуха во многих областях повысится до +13 градусов.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-budet-udivlyat-chto-prineset-anticiklon-v-ukrainu-10744619.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Что узнаете:

Какая будет погода ночью

Где температура воздуха поднимется до +13 градусов

Будут ли в Украине осадки в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие выходные будет теплой и солнечной. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Ночью еще будут небольшие морозы, но днем будет плюсовая температура воздуха. Теплее всего будет на территории западных и южных областей. Там температура воздуха повысится до 10-13 градусов тепла.

видео дня

"Причем в субботу даже на юге будет свежее, чем на западе. На остальной территории Украины в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0+6 градусов. Ночи ожидаются с небольшим морозом", - пишет Диденко.

Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

На погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря этому в большинстве областей 28 февраля и 1 марта будет солнечная и сухая погода.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.

Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред