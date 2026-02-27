Россияне атаковали Харьков: есть попадание в учебное заведение - первые детали

Кратко:
- Армия РФ атаковала Новобаварский район Харькова
- Вражеский БПЛА типа "Молния" попал в учебное заведение
- В настоящее время на месте работают соответствующие службы
Днем 27 февраля армия страны-агрессора РФ атаковала Харьков беспилотником. По предварительной информации, вражеский дрон попал в учебное заведение.
Оккупанты применили БПЛА типа "Молния". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Имеем предварительную информацию о попадании вражеского БПЛА типа "Молния" в Новобаварском районе - на территории одного из учебных заведений", - сообщил Терехов.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавляет, что информация о пострадавших пока не поступала.
РФ меняет тактику ударов по Украине: мнение аналитиков
Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 27 февраля оккупационная армия РФ ударными беспилотниками обстреляла гражданскую, портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате удара пострадали два человека, среди них 3,5-летняя девочка.
Кроме того, оккупанты атаковали дронами Запорожье. В результате удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток. Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
