После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

Российские войска совершили массированный обстрел дронами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе.

Психологи оказали помощь восьми пострадавшим / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Оккупанты атаковали дронами Запорожский район

Произошли пожары

Ранены четыре человека, среди них подросток

Российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

Как сообщили в ГосЧС, российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе.

В результате обстрела по нескольким адресам произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственной постройки, легкового автомобиля и газопровода низкого давления.

Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Пожар ликвидирован. Психологи ГосЧС оказали помощь 8 людям.

Последствия атаки на Запорожье / t.me/dsns_telegram

Последствия атаки на Запорожье / t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ меняет тактику ударов по Украине: мнение аналитиков

Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

