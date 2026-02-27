Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 06:53
Российские войска совершили массированный обстрел дронами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе.
Запорожье, последствия обстрела
Психологи оказали помощь восьми пострадавшим / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Оккупанты атаковали дронами Запорожский район
  • Произошли пожары
  • Ранены четыре человека, среди них подросток

Российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

Как сообщили в ГосЧС, российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе.

видео дня

В результате обстрела по нескольким адресам произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственной постройки, легкового автомобиля и газопровода низкого давления.

Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Пожар ликвидирован. Психологи ГосЧС оказали помощь 8 людям.

Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / t.me/dsns_telegram
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ меняет тактику ударов по Украине: мнение аналитиков

Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Запорожская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

07:34Мир
После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:53Украина
"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Последние новости

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

03:26

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

02:13

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

01:40

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:30

Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

00:52

"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

00:33

Яркая крошка: жена Усика показала, как выглядит их 16-летняя дочь

00:03

Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

26 февраля, четверг
23:55

Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

23:40

Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраляФото

Реклама
23:24

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

23:15

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

22:32

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:31

Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициямиВидео

22:00

Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

21:55

"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

Реклама
19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять