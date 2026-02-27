После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

Кратко:
- Оккупанты атаковали дронами Запорожский район
- Произошли пожары
- Ранены четыре человека, среди них подросток
Российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.
Как сообщили в ГосЧС, российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе.
В результате обстрела по нескольким адресам произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственной постройки, легкового автомобиля и газопровода низкого давления.
Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.
Пожар ликвидирован. Психологи ГосЧС оказали помощь 8 людям.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".
Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.
Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.
РФ меняет тактику ударов по Украине: мнение аналитиков
Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
