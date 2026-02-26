Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраля

Кратко:
- В Днепре и области 27 февраля ожидается 2–4 отключения в сутки
- Для абонентов ДТЭК и ЦЭК установлены отдельные очереди отключений
- Павлоград получает специальный график с собственными очередями
В пятницу, 27 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. По данным компании ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области ожидается от двух до четырех отключений в сутки.
Согласно обнародованным графикам, электроснабжение будет ограничиваться от трех до четырех раз в сутки в соответствии с установленными очередями. Энергетики советуют жителям регулярно проверять обновления графиков и заранее планировать свои дела с учетом возможных отключений.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
Очередь 1.1: 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30
Очередь 1.2: 06:00 - 13:00, 16:30 - 22:00
Очередь 2.1: 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30
Очередь 2.2: 00:00 - 2:30, 6:00 - 9:30, 12:00 - 13:00, 16:30 - 23:30
Очередь 3.1: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 23:30
Очередь 3.2: 00:00 - 6:00, 9:30 - 16:30, 22:00 - 24:00
Очередь 4.1: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 24:00
Очередь 4.2: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 24:00
Очередь 5.1: 02:30 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Очередь 5.2: 02:30 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Очередь 6.1: 02:30 - 6:00, 8:00 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Очередь 6.2: 02:30 - 6:00, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Точное время отключений для конкретного адреса в Днепре можно узнать через специальную онлайн-форму на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" сообщили, что для абонентов ЦЭК отключения будут продолжаться в течение суток — с 00:00 до 24:00 — в соответствии с установленными очередями.
Очередь 1.1: 06:00-13:00,16:30-23:30
Очередь 1.2: 06:00-13:00,16:30-20:00
Очередь 2.1: 08:00-13:00,16:30-23:30
Очередь 2.2: 00:00-02:30,09:30-13:00,16:30-23:30
Очередь 3.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-00:00
Очередь 3.2: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-00:00
Очередь 4.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-00:00
Очередь 4.2: 00:00-06:00, 12:00-16:30, 20:00-00:00
Очередь 5.1: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00
Очередь 5.2: 02:30-09:30,13:00-20:00
Очередь 6.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-00:00
Очередь 6.2: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00
График для Павлограда
Для жителей Павлограда, которые временно отключаются по отдельному графику, предусмотрены специальные очереди.
1 очередь: 03:00 - 08:00; 13:00 - 18:00; 23:00 - 24:00.
2 очередь: 00:00 - 03:00; 08:00 - 13:00; 18:00 - 23:00.
В компании подчеркнули, что в течение дня графики отключений могут меняться по решению НЭК "Укрэнерго".
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить помощь и актуальные новости. Полный перечень адресов и график работы доступны на сайте областной военной администрации.
Ситуация с энергетикой в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Россия атаковала энергосистему Украины, из-за чего частично без света остались потребители в шести областях. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.
Кроме того, почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае. Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться еще как минимум три года. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Напомним, что Словакия остановила экстренные поставки электроэнергии в Украину до возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Премьер Роберт Фицо назвал это "первым взаимным шагом" и законной мерой без нарушения международных норм.
Читайте также:
- "Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине
- Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова относительно окончания войны
- Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред