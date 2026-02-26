Укр
Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраля

Руслан Иваненко
26 февраля 2026, 23:40
Следите за возможными изменениями графиков отключений по решению НЭК "Укрэнерго".
Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраля
Графики могут изменяться по решению НЭК "Укрэнерго" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • В Днепре и области 27 февраля ожидается 2–4 отключения в сутки
  • Для абонентов ДТЭК и ЦЭК установлены отдельные очереди отключений
  • Павлоград получает специальный график с собственными очередями

В пятницу, 27 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. По данным компании ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области ожидается от двух до четырех отключений в сутки.

Согласно обнародованным графикам, электроснабжение будет ограничиваться от трех до четырех раз в сутки в соответствии с установленными очередями. Энергетики советуют жителям регулярно проверять обновления графиков и заранее планировать свои дела с учетом возможных отключений.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1: 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Очередь 1.2: 06:00 - 13:00, 16:30 - 22:00

Очередь 2.1: 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Очередь 2.2: 00:00 - 2:30, 6:00 - 9:30, 12:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Очередь 3.1: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 23:30

Очередь 3.2: 00:00 - 6:00, 9:30 - 16:30, 22:00 - 24:00

Очередь 4.1: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Очередь 4.2: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Очередь 5.1: 02:30 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 5.2: 02:30 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 6.1: 02:30 - 6:00, 8:00 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 6.2: 02:30 - 6:00, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 27 февраля
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 27 февраля Фото: ДТЭК
Точное время отключений для конкретного адреса в Днепре можно узнать через специальную онлайн-форму на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" сообщили, что для абонентов ЦЭК отключения будут продолжаться в течение суток — с 00:00 до 24:00 — в соответствии с установленными очередями.

Очередь 1.1: 06:00-13:00,16:30-23:30

Очередь 1.2: 06:00-13:00,16:30-20:00

Очередь 2.1: 08:00-13:00,16:30-23:30

Очередь 2.2: 00:00-02:30,09:30-13:00,16:30-23:30

Очередь 3.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-00:00

Очередь 3.2: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-00:00

Очередь 4.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-00:00

Очередь 4.2: 00:00-06:00, 12:00-16:30, 20:00-00:00

Очередь 5.1: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00

Очередь 5.2: 02:30-09:30,13:00-20:00

Очередь 6.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-00:00

Очередь 6.2: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые временно отключаются по отдельному графику, предусмотрены специальные очереди.

1 очередь: 03:00 - 08:00; 13:00 - 18:00; 23:00 - 24:00.

2 очередь: 00:00 - 03:00; 08:00 - 13:00; 18:00 - 23:00.

В компании подчеркнули, что в течение дня графики отключений могут меняться по решению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить помощь и актуальные новости. Полный перечень адресов и график работы доступны на сайте областной военной администрации.

Ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия атаковала энергосистему Украины, из-за чего частично без света остались потребители в шести областях. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае. Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться еще как минимум три года. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Напомним, что Словакия остановила экстренные поставки электроэнергии в Украину до возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Премьер Роберт Фицо назвал это "первым взаимным шагом" и законной мерой без нарушения международных норм.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

