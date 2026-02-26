Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

Отсрочка должна быть оформлена так, чтобы она отображалась в "Резерв+", пояснила Полина Марченко.

https://glavred.info/ukraine/kogo-mogut-mobilizovat-dazhe-s-pravom-na-otsrochku-vazhnoe-preduprezhdenie-10744169.html Ссылка скопирована

Раскрыто важное предупреждение насчет отсрочек от мобилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/svyrydenkoy

Важное из заявлений Марченко:

Юридическую силу имеет не только бумажный документ, но и QR-код

Отсрочка также должна отображаться в "Резерв+"

Управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко прокомментировала вопрос о том, что подразумевается под оформлением отсрочки от мобилизации и должна ли она отображаться в приложении "Резерв+".

"Последние полгода действуют изменения в законодательстве, согласно которым юридическую силу имеет не только бумажный документ, но и тот, который имеет QR-код. Это связано с большим количеством поддельных документов. Поэтому юридическое значение имеет не просто бумажный документ, а тот, который содержит QR-код и может быть проверен в системе — либо непосредственно в приложении "Резерв+", либо в распечатанном виде из этого приложения", - подчеркнула она в интервью Главреду.

видео дня

Юрист отметила, что отсрочка также должна быть оформлена так, чтобы она отображалась в "Резерв+".

"То есть: либо она оформляется через само приложение, или, если конкретное основание пока не оформляется через "Резерв+", документы подаются через ЦНАП с обязательным внесением информации в реестр, чтобы отсрочка появилась в системе", - отметила она.

/ Инфографика: Главред

Собеседница также уточнила, что сам факт наличия основания для отсрочки еще не означает, что лицо воспользовалось своим правом.

"Например, если у человека есть один из родителей с группой инвалидности, но отсрочка официально не оформлена и не отображается в реестре, такое лицо не считается воспользовавшимся правом на отсрочку. В таком случае его могут мобилизовать. Как показывает практика, подобных ситуаций сейчас достаточно много", - добавила Марченко.

Мобилизация при отсутствии отсрочки в Резерв+: мнение юриста

Адвокат Екатерина Анищенко отмечала: если отсрочка не оформлена должным образом, это может стать основанием для мобилизации. По её словам, даже при наличии документов, подтверждающих право на отсрочку, но при отсутствии соответствующего оформления в системе, человека в лучшем случае могут отпустить домой, вручив повестку с указанием даты явки под подпись.

Она также подчеркнула, что, согласно судебной практике, наличие права на отсрочку само по себе не освобождает от ответственности: если военнообязанный не подал необходимое заявление, это считается его личной обязанностью и зоной ответственности.

Ранее Рада одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет. Принят закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, которые отслужили в рамках "Контракта 18-24".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку. В министерстве хотят достичь справедливости, прогнозируемости и гарантий для защитников Украины.

Как сообщал ранее Главред: украинцы жалуются, что получали push-уведомление о том, что отсрочка может быть продолжена, но по факту этого не произошло. Министерство обороны Украины объяснило, что следует делать в этом случае.

Другие новости:

О персоне: Полина Марченко Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред