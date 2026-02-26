Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

Рецепт простого, но сытного и очень вкусного ужина.

Рецепт макарон по-флотски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Идеальный ужин – это тот, который быстро готовится и при этом вкусный и сытный. Таким вариантом могут стать макароны по-флотски.

Главред узнал, что рецептом самых вкусных макарон по-флотски в TikTok поделилась украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.

Макароны по-флотски - рецепт

Ингредиенты:

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Макароны 400 г

Фарш 400 г

Томатная паста 2-3 ст. л.

Бульон 200 мл

Чеснок 1-2 зубчика

Паприка 1 ч. л.

Обжариваем на смазанной маслом сковороде нарезанные лук и морковь в течение 3-4 минут. Далее добавляем фарш и жарим еще 7 минут. После этого добавляем бульон, томатную пасту, натертый чеснок, паприку и другие любимые специи.

Перемешиваем все и жарим под крышкой на среднем огне 15-20 минут. В последнюю очередь добавляем макароны и заливаем кипятком так, чтобы он полностью покрывал все ингредиенты. Тушим под закрытой крышкой еще 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить макароны по-флотски:

@prosti.rezeptu Макароны по-флотски Ингредиенты: • Лук — 1 шт. • Морковь — 1 шт. • Макароны — 400 г • Фарш — 400 г • Томатная паста — 2–3 ст. л. • Бульон — 200 мл • Чеснок — 1–2 зубчика • Паприка — 1 ч. л. • Хмели-сунели (или другие специи) — 1 ч. л. • Соль, перец — по вкусу ⸻ Приготовление: 1. Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета (3–4 минуты). 2. Добавьте фарш, хорошо размять его на мелкие кусочки и обжаривайте до полного испарения жидкости (примерно 7 минут). 3. Добавьте бульон, натертый чеснок, томатную пасту и специи. Все перемешайте и тушите под крышкой на среднем огне 15–20 минут. 4. Добавьте макароны прямо в сковороду, залейте кипятком так, чтобы он полностью покрывал ингредиенты, и готовьте под крышкой еще 10–15 минут. 5. Готовое блюдо хорошо перемешайте, по желанию посыпьте зеленью — и можно подавать! ⸻ ? Получается очень вкусно, сытно и быстро — идеально на каждый день! #макароныпофлотски #рецептыукраина #рецептыукраинским #рецепт #простыерецепты ♬ оригинальная аудиозапись - prosti.rezeptu

Об источнике: prosti.rezeptu prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.

