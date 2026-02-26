Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

Главное:
- Россия ночью нанесла по Украине десятки ракетных ударов и ударов дронами
- Силы ПВО обезвредили более 400 воздушных целей
- Попадания зафиксированы в более чем 30 локациях
С 18:00 25 февраля по 10:00 26 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.
Противник применил 2 противокорабельные ракеты Циркон, 11 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69, а также 420 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
"По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях. Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в Воздушных Силах.
Россия может повторно атаковать Украину - мониторы
Главред писал, что по данным мониторинговых каналов ближе к утру поступала информация о запуске ракеты Х-22/32 в направлении Украины бортом Ту-22м3, однако на территорию Украины крылатая ракета не зашла.
Из-за неудачной попытки запуска ракет Х-22 в течение дня возможны вылеты бортов МиГ-31К и запуски ракет "Кинжал". Особенно внимательными к тревогам следует быть жителям Киева и Наливайковки.
Враг может попытаться нанести удар по бригадам, прибывшим на места для осмотра и ремонта оборудования. Тем более, что такие попытки уже были.
Российская комбинированная атака 26 февраля - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Киев, Харьков, Запорожье и другие города дронами и ракетами. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок.
Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона.
Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал атаку и заявил, что россияне били также по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
