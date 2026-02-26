Укр
Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

Анна Косик
26 февраля 2026, 11:10
Этой ночью Россия использовала много вооружения разных типов.
дрон, ракета, последствия удара по Харьковщине
Противовоздушная оборона этой ночью сбила большинство вражеских целей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, ГСЧС Харьковщины

Главное:

  • Россия ночью нанесла по Украине десятки ракетных ударов и ударов дронами
  • Силы ПВО обезвредили более 400 воздушных целей
  • Попадания зафиксированы в более чем 30 локациях

С 18:00 25 февраля по 10:00 26 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

Противник применил 2 противокорабельные ракеты Циркон, 11 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69, а также 420 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

видео дня

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов", - говорится в сообщении.

Статистика сбития дронов и ракет 26 февраля
Статистика сбитых дронов и ракет 26 февраля / фото: t.me/kpszsu

Кроме этого, зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях. Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в Воздушных Силах.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Россия может повторно атаковать Украину - мониторы

Главред писал, что по данным мониторинговых каналов ближе к утру поступала информация о запуске ракеты Х-22/32 в направлении Украины бортом Ту-22м3, однако на территорию Украины крылатая ракета не зашла.

Из-за неудачной попытки запуска ракет Х-22 в течение дня возможны вылеты бортов МиГ-31К и запуски ракет "Кинжал". Особенно внимательными к тревогам следует быть жителям Киева и Наливайковки.

Враг может попытаться нанести удар по бригадам, прибывшим на места для осмотра и ремонта оборудования. Тем более, что такие попытки уже были.

Российская комбинированная атака 26 февраля - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Киев, Харьков, Запорожье и другие города дронами и ракетами. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок.

Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал атаку и заявил, что россияне били также по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Воздушные Силы новости Украины ракетный удар атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину
