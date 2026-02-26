Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

Оккупанты атаковали уже 34-ю большую подстанцию ​​в Одесской области.

В Одессе ночь прошла спокойно / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA

Кратко:

РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесчины

Поврежден объект энергетики на юге региона

Угрозы для Одессы не было

Армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, по предварительной информации, пострадавших нет.

Все соответствующие службы приступили к ликвидации последствий удара.

В свою очередь, глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью звучала воздушная тревога, но обошлось без угрозы для Одессы.

"Коммунальные службы на рабочих местах, социальный транспорт вышел на маршруты по графику. Также напоминаю, что в городе круглосуточно функционируют Пункты несокрушимости", - написал он в Telegram.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что армия РФ атаковала уже 34-ю большую подстанцию ​​в Одесской области.

"Утром Россия снова обстреляла энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Это уже 34-я большая подстанция в атакуемом регионе", - говорится в сообщении.

Разрушения значительны. На ремонтные работы требуется время, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

"Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – начинают ремонт", - сообщили энергетики.

В ДТЭК также добавили, что за время полномасштабной войны в регионе не осталось ни одной уцелевшей подстанции передачи электроэнергии.

Колоссальные разрушения получили более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети, обеспечивающие транспортировку электричества от подстанций Укрэнерго до домов клиентов в Одессе и области.

Одесская область: графики отключений на 26 февраля

26 февраля, согласно команде "Укрэнерго", будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области.

Если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся.

Графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

Есть риск новой атаки: названы сроки

Мониторинговый канал Єрадар предупреждает, что из-за неудавшейся попытки пуска ракет Х-22 днем 26 февраля возможны вылеты бортов МиГ-31К и пуски ракет "Кинжал".

"Особое внимание Киев и Наливайковка. Враг может попытаться ударить по прибывшим на места бригадам для осмотра и ремонта оборудования. Тем более, что такие попытки уже были", - предупредили мониторы.

