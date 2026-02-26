Укр
Путинистка Яковлева жестко расплатилась за поддержку войны: "Это для меня боль"

Кристина Трохимчук
26 февраля 2026, 10:34
Актриса расплакалась, вспоминая об умерших в Харькове родителях.
Елена Яковлева про родителей
Елена Яковлева про родителей / коллаж: Главред, скрин из видео

Российская актриса Елена Яковлева, которая родилась в Украине, но выбрала поддерживать террористическую политику Кремля, рассказала о своей семейной трагедии. Из-за своей позиции звезда не смогла побывать на похоронах самого близкого человека, сообщила она росСМИ.

По словам Яковлевой, ее родители остались жить в украинском Харькове. Несмотря на тесную связь с родиной, артистка посещала оккупированный Крым, за что получила запрет на въезд в Украину. Когда незадолго до начала полномасштабного вторжения умерла мать актрисы, она решила "прорваться" на прощание, несмотря на санкции. Украинские пограничники вошли в положение и пропустили Елену на похороны.

"Я 3 года не имела права въезжать. Но я все равно поехала, прошла через границу, они мне дали какой-то срок, чтобы я вернулась. Когда мы вернулись на границу, сидели до поздней ночи, нас не выпускали. Это как легкое издевательство было. И они мне ставят в паспорт, что еще на 5 лет я "невъездная", — вспомнила российская звезда.

Елена Яковлева - семья
Елена Яковлева - семья / скрин из видео

Елена пригрозила украинским пограничникам, что повторит свой "прорыв" в Украину, несмотря на запрет, если что-то случится с ее отцом. Однако у руководства РФ были свои планы, и вскоре началось полномасштабное вторжение. Повторить свою "спецоперацию" актрисе не удалось.

"Я говорю: "Если, не дай Бог, что-то с папой случится, я все равно прорвусь". Когда началась "СВО", в марте не стало папы. Это для меня боль, наверное, которая теперь уже никогда не пройдет", — призналась Яковлева.

Актриса со слезами рассказала, что все еще мечтает вернуться в украинский Харьков и забрать семейные фотографии, которые делал ее отец. При этом Яковлева не упомянула, что в 2022 году после смерти отца публично обвинила Украину в том, что не может попасть на похороны, и заявила, что украинские власти якобы не обеспечивают эвакуацию из Харькова. Украинцев возмутили такие заявления бывшей соотечественницы, и они ответили звезде в соцсетях, что именно российские обстрелы не дают безопасно выехать из города.

Елена Яковлева - позиция
Елена Яковлева - позиция / скрин из видео

Елена Яковлева о войне в Украине

Актриса Елена Яковлева, несмотря на украинские корни, оправдывает террористическую войну РФ в Украине. В интервью она неоднократно заявляла, что не мыслит жизни вне России, объясняя происходящее необходимостью защиты русскоязычного населения, из-за чего в январе 2023 года была внесена в санкционный список Украины. Сейчас артистка продолжает активно работать в Москве.

Ранее Главред сообщал, что экс-солистка группы "Воровайки" Яна Павлова потеряла двоих детей за один день. Совершеннолетняя дочь и 10-летний сын артистки погибли во время катания на санках на территории природного заповедника, не предназначенного для зимнего отдыха.

Также жених Леси Никитюк опубликовал снимки со боевых будней. Дмитрий Бабчук рассказал о своем пути в украинской армии со времен АТО и сделал важное напоминание украинским гражданам.

О персоне: Елена Яковлева

Елена Яковлева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, сообщает Википедия. Родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Артистка является народной и заслуженной артисткой РФ, а также кавалером ордена Почета и лауреатом премий "Ника", "ТЭФИ", "Золотой орел" и Государственной премии РФ. Несмотря на свое украинское происхождение, Яковлева публично поддерживает российскую агрессию против Украины, оправдывая действия Кремля, за что была внесена в санкционные списки.

23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

