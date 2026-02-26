Укр
Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

Руслана Заклинская
26 февраля 2026, 11:55
Адвокат Полина Марченко подчеркнула, что бывают случаи, когда из-за неполного пакета документов люди получают отказ в ТЦК и подпадают под мобилизацию.
Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ
Мобилизация в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы адвоката:

  • Продление отсрочки от мобилизации не всегда происходит автоматически
  • Военнообязанные рискуют получить отказ и подпасть под мобилизацию
  • Риски формальных отказов в отсрочке вполне реальны

Процедура продления отсрочки от мобилизации в Украине претерпела изменения и теперь не всегда происходит автоматически. Из-за процедурных нюансов и человеческого фактора военнообязанные рискуют получить отказ и подпасть под мобилизацию. Об этом в интервью Главреду рассказала адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко.

По словам эксперта, хотя подача документов через ЦПАУ имела целью разгрузить территориальные центры комплектования (ТЦК), на практике возникают серьезные трудности. Основная проблема заключается в том, что администраторы ЦПАУ не являются профильными специалистами по мобилизационному законодательству.

видео дня

"Администратор ЦПАУ либо принимает исключительно документы в соответствии с перечнем, указанным в постановлении, либо те документы, которые принес заявитель. В то же время он не всегда может оценить, является ли пакет документов полным с учетом конкретной ситуации", - пояснила Марченко.

Адвокат выделила два типичных сценария, которые приводят к негативным последствиям:

  1. Неполныйпакет документов: заявитель сам приносит недостаточно доказательств для получения отсрочки.
  2. Ошибка администратора: специалист ЦПАУ может отказаться принимать дополнительный документ, считая его лишним, хотя фактически он необходим для ТЦК.

В таких случаях ТЦК принимает решение об отказе. Последствия для человека могут быть мгновенными.

"В таких ситуациях человеку звонят по телефону и сообщают, что "по вашей отсрочке поступили документы, нужно прийти в ТЦК". Человек приходит, ожидая получить подтверждение отсрочки, а вместо этого получает письменный отказ — и сразу повестку на мобилизацию. То есть риски формальных отказов из-за неполного пакета документов или процедурных ошибок сегодня вполне реальны", - подчеркнула Марченко.

"Резерв+
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Когда Украина может отказаться от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования. По его словам, поддержка ЕС могла бы помочь в этом процессе.

Зеленский отметил, что этот принцип схож с практикой России, где каждому военному платят за контрактную службу. В то же время он подчеркнул, что пока финансовых ресурсов для полного перехода на контракты недостаточно и европейские партнеры пока не финансируют эту программу.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, министр обороны Михаил Федоров заявил, что процесс продления отсрочек от мобилизации в Украине автоматизирован через приложение "Резерв+". 90% отсрочек теперь продлеваются без посещения ТЦК и сбора справок.

Также Федоров начал масштабную реформу мобилизации, чтобы устранить проблемы в работе ТЦК и упростить процесс призыва. Реформа предусматривает два направления: наказание тех, кто уклоняется или покидает воинскую часть, и стимулирование тех, кто служит.

Кроме этого, в Верховной Раде обсуждают усиление ответственности для военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, поскольку нынешние штрафы часто не сдерживают нарушителей. В то же время для военных, которые самовольно покинули части, более вероятным является введение механизмов возвращения без уголовной ответственности.

Читайте также:

О персоне: Полина Марченко

Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

мобилизация война в Украине новости Украины ТЦК и СП Полина Марченко
