Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

Планируется введение таких норм, которые одновременно устранили бы конфликтные ситуации и сделали бы невозможным уклонение от выполнения воинской обязанности.

Украина готовит изменения в мобилизации, чтобы уменьшить конфликты с ТЦК

Минобороны также готовит предложения, которые сделают невозможным уклонение от службы

В Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, который может существенно повлиять как на работу ТЦК, так и на ответственность граждан, игнорирующих воинскую обязанность.

Об этом в комментарии ТСН сообщил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он напомнил, что одной из ключевых задач власти является уменьшение конфликтов во время мобилизации. По словам депутата, президент четко требовал минимизировать ситуации, которые могут трактоваться как нарушение прав человека или использоваться Россией в пропаганде.

"Нужно вспомнить, что говорил президент: минимизировать случаи, сопровождающиеся конфликтами во время мобилизации", - отметил Вениславский.

В то же время он подчеркнул, что проблема уклонения от воинской обязанности остается масштабной. Часть граждан не появляется в ТЦК даже после официального вызова. По словам парламентария, именно поэтому Министерство обороны сейчас готовит свои предложения, которые вскоре представят комитету.

Депутат привел показательный пример: сегодня неплательщики алиментов сталкиваются с более жесткими ограничениями, чем те, кто уклоняется от призыва.

"Жизнь тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите Украины, не должна быть проще, чем у неплательщиков алиментов", - подчеркнул он.

По словам Вениславского, будущие изменения должны одновременно уменьшить количество конфликтов и сделать невозможным уклонение. Он уточнил, что речь идет о комплексном подходе, который сбалансирует права граждан и потребности обороны.

"Планируется введение таких норм, которые бы и устраняли конфликтные ситуации, и не позволяли уклоняться от выполнения воинского долга", - добавил нардеп.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации, отметил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Военнослужащие по программе "Контракт 18–24" должны иметь гарантированное право на отсрочку. Об этом сообщил 10 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров.

При этом военные и работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют законных оснований задерживать граждан или удерживать их в помещениях ТЦК и СП, подчеркнул во время заседания Временной следственной комиссии Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

О персоне: Федор Вениславский Фе́дор Владими́рович Венисла́вский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) — преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 — 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

