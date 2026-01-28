Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах

В Украине готовятся масштабные изменения в процессе мобилизации и подходах к работе ТЦК и СП, которые должен реализовать новый министр обороны Федоров.

В Украине готовят новые правила мобилизации, что изменится / Коллаж: Главред

Как именно должен измениться процесс мобилизации

Смогут ли ТЦК и СП стоять на блокпостах и останавливать машины - кто имеет право проверять документы на блокпостах

Как будут по-новому вручать повестки

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым анонсировал существенные изменения процесса мобилизации в Украине и решение проблем, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Главред выяснил , как может измениться мобилизация в Украине и что будет с ТЦК и СП дальше.

Зеленский поставил задачу для нового министра обороны

14 января президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с Михаилом Федоровым, в ходе которого обсудили вопросы защиты воздушного пространства, обеспечения фронта, поставок беспилотников и проблематику работы ТЦК.

По его словам, в Минобороны под новым руководством планируют разработать комплексные подходы к решению проблем, связанных с деятельностью ТЦК. Уже приняты решения, направленные на более справедливое и сбалансированное распределение военнослужащих между боевыми подразделениями.

"Но нужны гораздо более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", – отметил президент.

Еще во время выступления в Верховной Раде перед назначением Федоров подчеркивал необходимость оперативных изменений в системе подготовки военных. Он подчеркивал, что качественное обучение напрямую влияет на уменьшение потерь и повышение боевой эффективности. Проблемы ТЦК, по его словам, нельзя игнорировать. Федоров отметил, что после проведения всестороннего аудита будут предложены системные решения, которые позволят решить накопившиеся за годы вопросы, сохраняя обороноспособность государства. Вся работа должна основываться на данных, а эффективность решений планируют постоянно измерять.

"Мы должны масштабировать сильных и помогать расти тем, кто к этому реально готов и работает на результат. Доступ к возможностям развития должен быть равным для всех. Поэтому одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами, которого точно не хватает. Это повысит прогнозируемость и качество планирования", - пообещал министр.

Федоров также подчеркнул, что на момент его назначения в Минобороны 2 миллиона украинцев находятся в розыске, еще 200 тысяч граждан самовольно покинули свои воинские части.

Разыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Как именно должен измениться процесс мобилизации

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила, что перед новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым поставлена задача усилить мотивацию военнослужащих и улучшить ситуацию с мобилизацией. Отвечая на вопрос народного депутата Георгия Мазурашу о проблеме так называемой "бусификации", которую он назвал угрожающей для обороноспособности, премьер подчеркнула, что Федоров уже работает над повышением мотивации в армии и внедрением контрактной службы.

"Поэтому я считаю, что он взял это в работу, и мы, конечно, все понимаем, какой негативный эффект это имеет в целом на призыв. Поэтому, безусловно, над этим работаем, но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения", — отметила премьер.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине улучшилась – в чем причина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB Live сообщил, что уровень укомплектованности украинских подразделений существенно вырос по сравнению с показателями семимесячной давности.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря изменениям в подходах к работе с военнообязанными и усилению мотивации.

"Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны – в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми. Потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения", – сказал Сырский.

Сырский отметил, что сейчас Украина стабильно выходит на запланированные показатели по набору личного состава, а также наблюдается снижение уровня самовольного оставления частей. Это, по его оценке, позволяет дополнительно сохранить военнослужащих и уменьшить нагрузку на процесс мобилизации. Он также подчеркнул, что переход из гражданской жизни в армию часто является сложным, поэтому задача военных — сделать этот процесс максимально адаптивным, чтобы избежать критических последствий, в частности СОЧ.

Александр Сырский / Главред - инфографика

"Этот процесс перехода от гражданской к военной жизни и превращения в настоящего военного, воина, готового защищать Родину, обладающего необходимыми навыками и умениями, чтобы уничтожать врага, — наша задача сделать максимально комфортным и приемлемым для человека. Там, где этот процесс идет нормально, скажем, уровень самовольных остановок или нарушений минимальный. Там, где есть нарушения, в первую очередь нужно разбираться с командирами или работниками ТЦК, которые допустили эти нарушения. Потому что везде в основе лежат нарушения", – добавил Сырский.

Как могут изменить процесс мобилизации

Сообщения о якобы введении нового формата мобилизации не соответствуют действующему законодательству и фактически не содержат никаких существенных изменений. Об этом заявил адвокат Роман Ухов. Он пояснил, что работники ТЦК и СП как раньше, так и сейчас не наделены правом самостоятельно задерживать граждан во время мобилизационных мероприятий, поскольку такие полномочия законом закреплены исключительно за Национальной полицией.

Смогут ли ТЦК и СП стоять на блокпостах и останавливать машины

Кроме того, ряд СМИ опубликовали информацию о том, что работники ТЦК и СПС якобы больше не смогут стоять на блокпостах и останавливать автомобили. Причинами такого решения, по данным СМИ, должна была стать цифровизация и автоматизация процесса мобилизации. Однако эта информация впоследствии была опровергнута. Адвокат Роман Ухов подчеркнул, что действующее законодательство о мобилизации не предусматривает обязательного привлечения представителей ТЦК к работе блокпостов.

"В случае выявления лица, находящегося в розыске, именно на полицию возложена обязанность его задержать и доставить в ТЦК. Сотрудники ТЦК не наделены такими полномочиями", — сказал он в комментарии ТСН.ua.

По его словам, сотрудники ТЦК могут только проверять военно-учетные данные и вручать повестки, тогда как все силовые и контрольные функции остаются за полицией.

Ступени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Ухов подчеркнул, что заявления о кардинальных изменениях или новой модели мобилизации, которые распространяются в сети, не учитывают реальную правовую базу, ведь порядок взаимодействия ТЦК и полиции уже четко определен законом и никаких революционных нововведений в этой сфере не анонсировано. Он также отметил, что на сегодняшний день ни один государственный орган не сообщал об изменении правил работы ТЦК или отмене проверок военно-учетных документов на блокпостах.

Кто имеет право проверять документы на блокпостах

Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют полномочий осуществлять проверку документов на блокпостах, тогда как представители Военной службы правопорядка имеют на это законные полномочия.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 сообщила адвокат Екатерина Анищенко. По ее словам, информация о переходе Украины на цифровую мобилизацию пока не имеет официального подтверждения. Она подчеркнула, что соответствующих нормативно-правовых актов не существует, а разговоры на эту тему являются лишь громкими заголовками.

"Начиная с 2026 года на законодательном уровне расширен круг лиц, которые могут проверять документы. Кроме сотрудников Национальной полиции, это могут быть сотрудники Службы безопасности Украины и других подразделений правоохранительных органов, — пояснила юрист. Сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы. Но если говорить о Военной службе правопорядка, то они имеют право проверять документы", — указала она.

Как будут по-новому вручать повестки

Юристы предполагают, что в ближайшее время ТЦК могут значительно сократить количество бумажных повесток. Вместо этого основной акцент, вероятно, будет сделан на электронные сообщения, которые будут массово поступать военнообязанным в цифровом формате. Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua.

По ее словам, законодательство уже предусматривает предоставление руководителям ТЦК электронных цифровых подписей для оформления электронных повесток. Формально такой механизм разрешен, однако на практике его еще не применяли. Вероятно, в таких сообщениях будет указано требование явиться в ТЦК.

"Такая электронная повестка может быть направлена через приложение "Резерв+", поскольку это по сути и есть электронный кабинет военнообязанного. Диджитализация не стоит на месте", - рассказала она.

Анищенко считает, что уже в этом году в электронных сервисах могут появиться соответствующие изменения, которые часть граждан будет воспринимать как усиление мобилизационных мер. В то же время в Министерстве обороны это будут расценивать как введение давно предусмотренной практики электронных повесток. По прогнозу адвоката, появление таких уведомлений может произойти уже в ближайшее время.

"Это может привести также к тому, что в "Резерв +" может появиться больше случаев появления сообщений о нарушении правил воинского учета и о необходимости личной явки в ТЦК", — резюмировала она.

Резерв + / Фото: УНИАН

Как должна измениться мобилизация в Украине — мнение эксперта

Мобилизация в Украине должна приобрести системный подход, сочетающий мобилизационные мероприятия с полноценным рекрутингом, прозрачными правилами и реальной возможностью для граждан сознательно выбирать свое место в обороне страны. Об этом в интервью Radio NV заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя заявления министра обороны Федорова о необходимости изменений в процессе мобилизации.

Кузан подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать комплексно — не только как принудительные мобилизационные меры, но и как систему рекрутинга. По его мнению, самого факта принудительного призыва недостаточно, ведь украинской армии нужны подготовленные и мотивированные бойцы, и именно это должен обеспечивать механизм набора персонала наряду с мобилизацией.

"И я надеюсь, что министр уделит должное внимание этому вопросу в комплексном режиме, когда все органы — не только государственные, но и органы местного самоуправления — будут привлечены к мероприятиям не только для содействия мобилизации, но и для создания соответствующей инфраструктуры, чтобы каждый украинец мог выбрать для себя [бригаду, — ред.]. Не ждать, пока его мобилизуют, а выбрать для себя правильное и надлежащее место в украинской армии. Тогда у нас будет меньше случаев самовольного оставления части, а подразделения будут более эффективными. Я думаю, что следует ожидать несколько более жесткой, а точнее, более систематической кампании", - указал он.

Условия контракта 18-24 / Инфографика: Главред

Эксперт также отметил, что в обществе остро ощущается потребность в справедливости, в частности в вопросах пересмотра статуса резервистов и тех, кто формально находится в розыске, но фактически уклоняется от службы из-за коррупционных лазеек. Такой выборочный подход воспринимается как очевидная несправедливость, вызывает возмущение и иногда приводит к агрессии в отношении патрулей территориальных рекрутинговых центров. Люди не понимают, почему их близкие должны служить, в то время как другие открыто хвастаются тем, что откупились и остались вне мобилизации, несмотря на формальный статус разыскиваемых.

"Более того, речь идет не просто о том, чтобы хватать людей на улицах, а о том, чтобы обеспечить действительно понятную систему с уведомлениями, чтобы у человека было время подготовиться, была альтернативная возможность призыва, чтобы выбрать подразделение, получить необходимые документы, оставить работу и, так сказать, уладить свои семейные дела. И тогда процесс мобилизации, всеобщий призыв в армию, перестанет быть таким хаотичным и спорадическим и станет более понятным для людей", - резюмировал он.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

