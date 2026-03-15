На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2026, 09:16
В ночь на 15 марта дроны нанесли удар по нефтебазе Тихорецкого нефтяного узла.
взрывы в Краснодарском крае
В Краснодарском крае прогремели взрывы

Что известно:

  • В РФ прогремели мощные взрывы
  • Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае​​

В Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла. Об этом сообщает Exilenova+.

Взрывы прогремели в ночь на 15 марта. В РФ утверждают, что это не были "прилеты".

"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. В Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии", — говорится в сообщении.

В Сети уже появились спутниковые снимки, которые также зафиксировали пожар в районе объекта.

удар по нефтебазе рф
В Краснодарском крае прогремели взрывы

Нефтебаза "Торецкая" — что известно

Перевалочная нефтебаза "Тихорецкая" входит в состав "Черномортранснафты". Она является одним из важнейших узлов системы магистральных нефтепроводов РФ. Этот нефтяной узел принимает, хранит и перекачивает нефть из разных регионов РФ в сторону экспортных терминалов на Черном море.

Объем резервуарного парка составляет около 380 тысяч кубометров. Известно, что к базе подведены железнодорожные пути. Отсюда также начинаются важные участки нефтепроводов, такие как Тихорецк — Новороссийск.

Ракеты украинского производства

Недавно, как писал Главред, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Мангуша и радиолокационную станцию С-300В4 в районе Новокрасновки.

Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизией, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.

Напомним, Силы обороны также нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская".

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Великобритания первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Великобритания передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самооборону. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", — заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение нанесения ударов по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует с глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", — сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", — сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, что Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойное оружие.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые придерживаются иной позиции, изменят ее", — говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"У России нет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", — сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

