"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе Украины

Руслана Заклинская
14 марта 2026, 12:14
Пресс-секретарь командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар РФ отражали истребители F-16, зенитчики, дроны-перехватчики и системы ПВО Patriot.
Игнат рассказал об успехах ПВО / Коллаж: Главред, фото: Воздушные силы Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Игната:

  • 14 марта РФ выпустила около 500 ракет и дронов по Украине
  • Украинская ПВО уничтожила все крылатые ракеты
  • Использовались системы Patriot, F-16 и дроны-перехватчики

Во время массированной атаки ночью 14 марта РФ применила около 500 ракет и БПЛА. Украинские силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты, выпущенные врагом. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня был очередной массированный удар. Около 500 средств воздушного нападения. Здесь были у нас ракеты, которые атакуют по баллистической траектории. Это "Искандер-М" или С-400, а также две противокорабельные ракеты "Циркон", - рассказал он.

По его словам, по вражеским целям работали системы ПВО Patriot и истребители F-16. Эффективную работу продемонстрировали зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады.

"Таким образом, удалось перехватить большое количество баллистических ракет или ракет, атакующих по баллистической траектории. Далее у нас сегодня 100% сбитых крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как Х-101 или "Калибр", удается перехватить", - подчеркнул Игнат.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Искандер-М / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь отметил, что большую часть крылатых ракет уничтожили именно пилоты F-16, а экипажи дронов-перехватчиков сбили значительную часть ударных БПЛА.

"Значительную часть ударных дронов удалось перехватить именно этим инновационным... Не скажу, что он уже инновационный, потому что уже весь мир интересуется этим способом сбивания, перехвата ударных БПЛА", - добавил Игнат.

Смотрите видео с заявлением Игната:

Игнат - об особенности атаки РФ / Фото: скріншот

Массированная атака на Украину 14 марта - главное

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет. Под удары попали Киевская, Запорожская и Сумская области.

В Киевской области ранены 15 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Также погибли 4 человека.

По данным Воздушных сил, враг применил почти 500 средств воздушного нападения. ПВО Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Президент Украины сообщил, что основной целью для россиян была энергетика Киевского региона, но также зафиксированы попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. Зеленский добавил, что Украина и европейские партнеры должны совместно развивать производство ракет для ПВО, особенно противоракетных.

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Главное за день

Ещё
Порт "Кавказ" и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

Порт "Кавказ" и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

13:25Мир
ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:53Фронт
"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе Украины

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе Украины

12:14Война
Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Последние новости

13:25

Порт "Кавказ" и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

11:46

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

10:00

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

09:50

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

09:31

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

09:29

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

08:56

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

08:52

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

08:42

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

08:22

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

08:21

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

08:10

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

07:59

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:26

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - деталиФото

05:55

Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

05:30

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

05:14

Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

04:41

Настоящая "экзотика" СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

04:17

Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

