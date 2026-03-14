'Это действительно редкость': Игнат рассказал об особом успехе Украины

Пресс-секретарь командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар РФ отражали истребители F-16, зенитчики, дроны-перехватчики и системы ПВО Patriot.

Игнат рассказал об успехах ПВО

Ключевые тезисы Игната:

14 марта РФ выпустила около 500 ракет и дронов по Украине

Украинская ПВО уничтожила все крылатые ракеты

Использовались системы Patriot, F-16 и дроны-перехватчики

Во время массированной атаки ночью 14 марта РФ применила около 500 ракет и БПЛА. Украинские силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты, выпущенные врагом. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня был очередной массированный удар. Около 500 средств воздушного нападения. Здесь были у нас ракеты, которые атакуют по баллистической траектории. Это "Искандер-М" или С-400, а также две противокорабельные ракеты "Циркон", - рассказал он.

По его словам, по вражеским целям работали системы ПВО Patriot и истребители F-16. Эффективную работу продемонстрировали зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады.

"Таким образом, удалось перехватить большое количество баллистических ракет или ракет, атакующих по баллистической траектории. Далее у нас сегодня 100% сбитых крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как Х-101 или "Калибр", удается перехватить", - подчеркнул Игнат.

Пресс-секретарь отметил, что большую часть крылатых ракет уничтожили именно пилоты F-16, а экипажи дронов-перехватчиков сбили значительную часть ударных БПЛА.

"Значительную часть ударных дронов удалось перехватить именно этим инновационным... Не скажу, что он уже инновационный, потому что уже весь мир интересуется этим способом сбивания, перехвата ударных БПЛА", - добавил Игнат.

.

Массированная атака на Украину 14 марта - главное

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет. Под удары попали Киевская, Запорожская и Сумская области.

В Киевской области ранены 15 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Также погибли 4 человека.

По данным Воздушных сил, враг применил почти 500 средств воздушного нападения. ПВО Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Президент Украины сообщил, что основной целью для россиян была энергетика Киевского региона, но также зафиксированы попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. Зеленский добавил, что Украина и европейские партнеры должны совместно развивать производство ракет для ПВО, особенно противоракетных.

Читайте также:

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

