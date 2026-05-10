Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Садовод рассказывает, как помочь растениям восстановиться после перепадов температуры и стресса для обеспечения активного роста и полноценного развития кустов

Клубника вступает в фазу активного цветения после весенних перепадов температуры и нуждается в восстановлении

Вы узнаете:

Как восстановить клубнику после холодов

Какие удобрения использовать во время цветения

Как повысить урожайность клубники

С приходом стабильного весеннего тепла плантации переходят в фазу активного цветения, что требует от садоводов повышенного внимания к агротехнике, подкормке и защите растений.

Главред решил рассказать, как правильно ухаживать за клубникой в период активного цветения

Как объяснил садовод и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и все вокруг них", весенний этап цветения является критически важным для клубники, поскольку растения после нестабильных температурных условий часто находятся в стрессовом состоянии.

После использования агроволокна или резких перепадов погоды кусты могут иметь ослабленную листву и замедленное развитие, что требует оперативного восстановления вегетации.

Реабилитация и антистрессовые меры

По словам эксперта, на этом этапе первоочередной задачей является восстановление сил растения. Для этого эксперт рекомендует применение препаратов на основе аминокислот или средств с добавлением экстрактов морских водорослей.

Такие подкормки стимулируют рост, уменьшают последствия стресса и помогают клубнике быстрее перейти к активному формированию завязи.

Особое внимание специалист советует уделить бору, который играет ключевую роль в процессе опыления и формировании будущих ягод. Обработка борной кислотой или комплексными микроудобрениями с бором и кальцием способствует укреплению клеточной структуры и повышает качество урожая.

В системе корневого питания акцент смещается в сторону калия, который отвечает за вкус ягод, их сладость и устойчивость к стрессам. Если растения еще не нарастили достаточную зеленую массу, допускается использование азотных смесей.

В то же время автор отмечает, что избыток азота при активном росте листьев может вызвать "жирность" кустов. В таких условиях целесообразно применять монофосфат калия для направления питания на цветение и плодоношение.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" — это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

