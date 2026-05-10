Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко

После позора с парадом Путину будет сложно поддержать миф о мощи армии РФ, и единственное, что он "может повторить", – 20-миллионные потери в войне, считает Коваленко.

Парад Победы в Москве был жалким зрелищем, и дальше будет хуже, теперь Россия на крючке – Коваленко

Нынешний парад Победы, который Путин принимал в Москве 9 мая, стал поистине историческим, ведь впервые официальное разрешение на его проведение дала Украина. Накануне Владимир Зеленский издал указ, которым приказал на время парада "исключить территориальный квадрат Красной площади из плана применения украинского вооружения". После этого российские пропагандисты и "зет-военкоры" в один голос заголосили о демонстративном унижении России. Впрочем, не только этим парад 2026 года отличался от предыдущих, которые проводились с пафосом и большим размахом: на этот раз он прошел без демонстрации военной техники и с очень скромным кругом зарубежных гостей, среди которых были Додик с Лукашенко и Токаевым, а также лидеры Лаоса и Малайзии.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, почему парад 9 мая в Москве стал позором для России, почему разрешение Украины на проведение парада – не просто троллинг, а признак серьезного перелома, как Путин ответит Украине на публичное унижение ею России, почему после нынешнего парада победы Кремлю будет трудно поддерживать миф о силе и величии российской армии, а также почему РФ не сможет выйти из войны с Украиной ни с победой, ни с сохранением лица.

Как вы оцениваете троллинг со стороны Украины – разрешение на проведение парада? Насколько это было уместно и метко? И как это изменило настроения в России накануне главного "скрепного" праздника? Ведь Telegram просто "полыхал" после появления указа: канал"Рыбарь" писал, что это "приглашение к игре, в которой у России нет хороших ходов", канал "Kotsnews" возмущался, что текст указа обсуждают активнее, чем саму подготовку к 9 мая, Подоляка сетовал, что указ "произвел эффект разорвавшейся бомбы". Что вы скажете по этому поводу?

"СВО" с ее "демилитаризацией" и "денацификацией" уже пятый год "идет по плану", и в то же время Украина дает разрешение России проводить парад победы 9 мая. Это показательно, это лакмусовая бумажка.

Неслучайно такой приказ появился именно в этом году. Мы объективно оцениваем ситуацию как на поле боя, так и в тылу РФ. В 2022-2023 годах мы активно проводили контрнаступление, что унижало Россию, и там царили паника и неопределенность. Впрочем, тогда мы не воспользовались таким информационно-психологическим давлением по одной причине: на тот момент у нас не было инструментов, которые позволили бы сорвать парад в России. Впоследствии такие инструменты появились. В 2025 году началось их использование, а в 2026-м – их уверенное количественное и качественное масштабирование и установление контроля над средним и глубоким тылом РФ. Горящие Туапсе, Пермь, Усть-Луга, Новороссийск, а также удары по "Прогрессу", Воткинскому заводу и т. д. – все это не даст соврать.

Украина сейчас держит Россию на крючке. И в этом году мы, имея инструмент влияния на Россию, дали разрешение на проведение парада. При этом мы не преувеличили наши возможности и не устраивали пафосных представлений – мы просто действовали в соответствии с объективной реальностью.

А реальность такова: Россия не может защитить себя от украинских ударов, поэтому стягивает ПВО из российских регионов, чтобы прикрыть Москву и Московскую область ради парада и порадовать 9 мая кремлевского деда с Альцгеймером. При этом российским властям плевать, что будет происходить в остальных регионах РФ. Пусть они горят и пылают, пусть там все взрывается, лишь бы Путин увидел парад и порадовал своих африканских друзей.

Такая реальность нас радует, а россиян крайне угнетает, потому что они прекрасно понимают свое положение. Украину не испугало ни российское ядерное оружие, ни то, что над Верховной Радой пролетела "Гербера" с камерой (какие молодцы, сняли Раду на видео!).

В общем, это было не просто разрешение на проведение парада. Зеленский приказал не бить по Красной площади не потому, что мы такие добрые, а из-за обмена пленными. За пару часов покоя кремлевского деда мы выторговали жизнь и здоровье наших пленных, для которых каждый час в плену – это пытки, издевательства и ад. И теперь тысяча наших вернутся из плена домой.

Усть-Луга, Пермь, Туапсе, Новороссийск и даже Кремль подождут, если у нас появляется беспрецедентная возможность провести обмен тысяча на тысячу. Меня не интересует жизнь и здоровье российских военнопленных, поскольку Украина полностью выполняет Женевские конвенции. А вот россияне издеваются над пленными, поэтому для нас самое важное – как можно быстрее вернуть своих домой.

Поделитесь впечатлениями от нынешнего парада на Красной площади. Чем он принципиально отличался от предыдущих? Почему существенно уменьшился размах празднования?

Главный вопрос по поводу парада этого года – а где техника? Ее впервые с 2007 года на параде не было.

Многие начали говорить, что парад прошел без техники, потому что ее просто нет. К сожалению, она есть, хотя ее действительно стало меньше у России. Впрочем, несмотря на дефицит техники, РФ вполне могла бы найти роту танков, ББМ, БТР, БМП, БМД, дивизион артиллерии и реактивных систем залпового огня – и какой-то парад техники состоялся бы. Кроме того, можно было пригнать несколько единиц средств ПВО и вытащить "Армату", которая не воюет в зоне боевых действий.

Впрочем, россияне этого не сделали. Почему? Чтобы подготовить технику к параду, нужно провести репетиции, а для этого пришлось бы заранее разместить ее вблизи Москвы. Это была бы довольно компактная площадка, по которой легко нанести удары дронами или "Фламинго". При этом не факт, что Россия смогла бы эту технику защитить. К тому же репетиций проходит несколько, поэтому техника стоит на этой уязвимой площадке днями и ночами.

Поэтому россияне просто не были уверены, что смогут обезопасить технику от ударов. И это очередная демонстрация уязвимости и бессилия России.

О гостях особо говорить не буду, потому что, кроме Лукашенко, там были какие-то непонятные персонажи. Лукашенко же постоянно появляется рядом с Путиным, такая себе привычная декорация.

Кроме того, на параде в этом году появились северокорейские военные со своими характерными хромированными автоматами. Это тоже показательно. Ведь как бы развивались события в Курской области, если бы не северокорейские военные? По какому телевидению и на каком языке жители Суджи смотрели бы парад 9 мая? С другой стороны, неизвестно, есть ли вообще в Суджи местные жители, учитывая то, как Россия "освобождала" ее: от города почти ничего не осталось.

В общем, парад этого года был жалким зрелищем. Он стал своеобразной лакмусовой бумажкой страхов. Ведь в информационном пространстве РФ царила истерия, демонстрирующая реальные возможности России и ее реальное состояние на пятый год полномасштабной войны. А самое интересное то, что дальше будет хуже.

Россия пыталась компенсировать физическое отсутствие техники на параде видеороликом, в котором демонстрировала, как эта техника используется на фронте. Насколько это выглядело убедительно?

Некоторые образцы показанной техники действительно используются, кроме разве что боевых лазеров, функциональность и эффективность которых не доказаны. Остальное из показанного РФ использует в войне. Например, были продемонстрированы танки Т-72Б, которые почти исчезли со складов и центров хранения – преимущественно сейчас остались Т-72. Показали и танк Т-90. Демонстрировалась также САУ "Мальва" на колесном шасси. Были показаны и стратегические бомбардировщики, в частности, Ту-95МС и Ту-160. Все это применяется.

Показали также "Герань-5", которая, кстати, является точной копией иранского дрона-камикадзе Karar. Так же Shahed-136 стал основой для "Герань-2", а "Герань-3" является точной копией Shahed-238. Так что это очередное подтверждение того, что ничего своего россияне почти не создают, а просто копируют то, что есть у иранцев, и масштабируют производство локализованной иранской продукции.

Большинство показанной техники используется в войне против Украины, правда, уже в небольшом количестве. Ведь, например, наносить массированные удары танковыми кулаками сегодня в kill-зоне почти невозможно. Поэтому сейчас средний показатель потерь россиян, например, по основным боевым танкам в месяц – примерно 80-100 единиц. Тогда как в 2023-2024 годах потери составляли 300-400 единиц в месяц. Такие колоссальные потери привели к дефициту этой техники в России, а также к снижению ее эффективности. Россияне не могут придумать, как адаптироваться и придать этой технике новую функциональность. Ведь танки не утратили своей актуальности на поле боя, но их функциональность так и не адаптировали к современным условиям, и вряд ли уже смогут это сделать.

Поэтому в видео на параде показали в основном технику, которая действительно используется, но в минимальных масштабах.

Как вы думаете, почему на параде было так мало гостей? И зачем во время трансляции парада несколько раз подчеркивалось, что в этом году гости приехали "без приглашения, по зову сердца"? По какому именно "зову сердца" эти "вожди" приезжали к Путину?

Трудно сказать. Особенно трудно сказать, по какому "зову сердца" приезжал представитель Малайзии. Правда, она зависит от российского военно-промышленного комплекса в вопросах поддержки хунты, которая там сейчас пребывает у власти. Неформально, но такая поддержка существует.

В "зов сердца" Лукашенко еще можно поверить: это кредиты, которые предоставляет ему Россия и которыми он питается. Фактически Лукашенко последний, кто продолжает поддерживать Россию на официальном уровне. По сути, его просто купили.

Представители Южной Осетии и Абхазии тоже кормятся с рук Кремля. Они находятся на полном дотационном обеспечении, и именно этим они куплены.

По инсайдерской информации, некоторым лидерам, в частности, Малайзии, Путин звонил лично. Это не фиксировалось официально, но Путин лично приглашал определенных иностранных гостей.

Так что с Лукашенко, абхазами и осетинами все более-менее понятно – они зависят от России. Следовательно, приехали они на парад не "по зову души", а за деньгами. И, конечно, чтобы продемонстрировать свою лояльность, даже рискнув жизнью. А вот других действительно приглашали – и через администрацию президента, и непосредственно сам Путин.

Поэтому разговоры о приезде на парад "по зову сердца" были очередной пропагандистской ложью.

Что на параде победы во Второй мировой войне делали корейские военнослужащие? Их, кстати, интересно представили – как "освободителей Курской области от нацистских захватчиков", которые "проявили массовый героизм", словно они имеют отношение к победе именно во Второй мировой.

Северокорейские военные действительно проявили героизм в Курской области, это стоит признать. Они оказались гораздо более профессиональными, лучше подготовленными и идеологически мотивированными, чем российские военные. Но Россия использовала их как "пушечное мясо", как, собственно, и своих солдат. Видимо, именно поэтому северокорейцы не продолжили участие в боевых действиях, когда россияне начали операцию на территории Сумской области.

Россияне без военных КНДР просто не справились бы на Курщине. В 2024 году северокорейская группировка насчитывала почти 15 тысяч человек, а сейчас их осталось около 12 тысяч. Потери северокорейцев были огромны – около 5-5,3 тысячи человек "двухсотыми" и "трехсотыми", плюс двое пленных.

Серьезная идеологическая подготовка военных из КНДР – это очень показательный момент, который также стоит отметить. Ведь они даже совершали самоубийство в случае ранения, если эвакуация была невозможна. У них все было очень жестко.

Все это свидетельствует о том, насколько Россия не была готова к такой операции, как Курская. Это продемонстрировало уровень ее оборонных возможностей по состоянию на 2024 год, причем речь идет не о поле боя, где позиции постоянно переходят из рук в руки, а о способности россиян защищать собственную территорию.

Поэтому северокорейские военные фактически спасли Россию. Но во время их представления на параде комментаторы действительно манипулировали, смешав воедино Вторую мировую войну, Курскую операцию, "укронацистов". Это типичная российская пропаганда.

Кстати, комментаторы парада всячески избегали слов "Украина" и "украинцы". Даже когда упоминали большое количество погибших во Второй мировой войне, они называли казахов, белорусов, а вот об украинцах промолчали. Единственный раз Украину упомянули для того, чтобы сказать, что украинцы якобы очень активно гуглили трансляцию парада 9 мая, это был один из самых популярных запросов за день. Как это можно прокомментировать и чем объяснить, почему украинцы хотели посмотреть парад?

Я тоже гуглил, потому что для моей работы это было нужно. Хотел посмотреть, чтобы потом все это вам прокомментировать. А, кроме того, в глубине души была надежда: а вдруг что-то произойдет, пусть не непосредственно на Красной площади, но хоть что-то. Например, что-то такое (показывает изображение горящего Кремля на футболке, – ред.). Думаю, у многих были такие надежды, поэтому и смотрели.

Кроме того, я ждал, что Путин во время своей речи хотя бы несколькими словами поблагодарит Зеленского. Раньше было "Спасибо деду за победу", а теперь можно было бы сказать: "Спасибо Зеленскому за парад". Впрочем, как видим, россияне оказались неблагодарными.

Если же говорить без сарказма, то нужно понимать одну важную вещь. Кто-то смотрел парад из профессионального интереса, а кто-то – к сожалению, по другой причине. Ведь в Украине до сих пор существует прослойка людей с пророссийскими настроениями. Нельзя делать вид, что их нет. К сожалению, такие еще остаются. Именно такие люди становятся агентами российских спецслужб, мешают нашим победам, работают против Украины в тылу, а также могут становиться исполнителями диверсий или террористических актов: закладывать взрывчатку, передавать информацию о расположении наших войск, маршрутах перемещения техники, позициях систем ПВО. СБУ постоянно работает над тем, чтобы выявлять эту агентуру и потенциальных агентов российских спецслужб. Поэтому, к сожалению, такая проблема существует, и с ней нужно бороться.

В прошлом году, когда мы с вами анализировали парад победы 9 мая, мы говорили, что только военные парады и некоторые "вундерваффе" вроде "Орешника" помогают Путину поддерживать миф о силе и мощи российской армии. После нынешнего парада поддерживать этот миф станет сложнее?

Да, безусловно. Прежде всего обратите внимание, какая была волна истерии со стороны Госдумы РФ и российского МИДа. Захарова просто билась в конвульсиях, Медведев активизировался, даже Лаврова выпустили, и он начал "бить копытом" и угрожать всем вокруг. То есть Россия задействовала весь свой пропагандистский инструментарий, в конце концов, даже Путин начал об этом говорить. То есть мы увидели панику, в России боятся.

А как можно поддерживать миф о сверхдержаве, если эта держава настолько масштабно демонстрирует свой страх?

Кроме того, на этом параде не было ни техники, ни гостей. При этом россияне просили у Трампа сделать хоть что-то с Украиной, чтобы в Москве можно было просто провести парад. И, в конце концов, появился указ-разрешение президента Украины.

Таким образом, все сложилось в единый пазл, который демонстрирует, что Россия не является сверхдержавой. То, что российская армия давно не является "второй армией мира", все поняли давно, а теперь стало очевидно и то, что Россия ослаблена.

Это видят все. Не только враги России, которых она считает своими историческими противниками: Великобритания, Франция, коллективный Запад. Это видят и ее "друзья": Китай, Северная Корея, Иран. Северная Корея рассматривает это как повод повысить цены на снаряды и артиллерийскую технику, которые передаются России. Северные корейцы и так продают России дефектные боеприпасы за большие деньги, а теперь будет еще дороже. Так же будет действовать и Китай. Он и так повысил цены на большинство товаров двойного назначения, которые поставляет России, а теперь может поднять их еще в два-три раза. А может и пойти на более интересные действия против России.

Слабость и истощенность России, которые она продемонстрировала на параде и накануне, увидели все, даже сами россияне. Большинство "зет-военкоров" говорят о том, насколько Россия опозорилась, а Украина укрепила свои позиции. Ведь получилось так: что бы там ни сказал Трамп, к которому обращался Путин, решение о том, будет парад или нет, принимает Украина. Сейчас мы в такой позиции, когда можем диктовать свои условия России.

Каковы ваши впечатления от речи Путина в этом году, который выглядел как никогда растрепанным, уставшим, едва шевелил языком и сорвался на крик на словах "победа всегда была и всегда будет за нами"? А так, в целом, его речь воспринималась как традиционный набор пафосных слов.

Да, и за этим пафосом нет ничего, кроме испуга. Впрочем, и не стоило ожидать какой-то правды от Путина. Пафосом он пытался скрыть свой страх. Вот это истеричное "Победа всегда будет за нами" – это именно то настроение, которое уже больше недели царит в кремлевских кабинетах и коридорах, повсюду. Россия не может этого скрыть. Мы это увидели и дальше будем действовать жестче.

Скоро закончится так называемое перемирие. "Так называемое" – потому что на поле боя его нет, оно существует только для тыла, то есть нет массированных ударов и налетов "шахедов". Сейчас у России есть единственный способ влиять на нас – это попытки дестабилизировать ситуацию ударами по тыловой Украине. Путина не останавливает кровь гражданских.

Сразу после окончания "перемирия" следует ожидать комбинированного массированного удара по территории Украины. И это произойдет независимо от того, был ли удар по Москве 9 мая или нет.

Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект.

Еще один важный момент относительно "перемирия" заключается в том, что оно никоим образом не влияет на военно-промышленный комплекс России. "Алабуга" работает, ижевский завод "Купол" работает, а это предприятия, которые производят "шахеды" и другие дроны. Ежедневно они производят около 250 единиц готовой продукции: примерно 120-130 "шахедов" 136-й модификации, а также примерно 120-130 "герберов", то есть дронов-приманок. В общей сложности 250-260 дронов в сутки. Поэтому за период "перемирия" Россия сможет накопить не менее 750 дронов комбинированного типа.

Кроме того, Россия накапливала боекомплект в течение двух недель до самого "перемирия" — с 25 апреля, когда был нанесен массированный удар по территории Украины, и до 9 мая. У них сейчас серьезный накопленный запас.

Поэтому истерия и страхи Путина будут вылиться именно в террор против гражданского населения. Мы должны быть к этому готовы. Но это не означает, что мы не готовимся дать отпор: то, чего не произошло 9 мая, произойдет позже. И Путин это прекрасно понимает, именно поэтому и впадает в истерику.

Таким образом, речь Путина – это натянутый, как сова на глобус, пафос. А за этим пафосом – лишь страх.

Как с годами меняется пропагандистский эффект от парадов на "зет-патриотов"? После парада этого года даже до самых ярых "зетников" начнет доходить, что парад в Москве – это единственное место, где российская армия еще может успешно продвигаться и "наступать"?

Да, это правда. За это время серьезно изменилась риторика "зет-военкоров". Они еще пытаются как-то поддерживать нарративы о "СВО", "демилитаризации" и "денацификации", но в то же время преимущественно именно они теперь говорят о проблемах на фронте. В частности, они говорят о том, что россияне не наступают, а сражаются то за куст, то за лесополосу, то за свиноферму, и на этом все и ограничивается.

В 2022-2024 годах "зет-военкоры" были крайне ограниченными, и мало кто из них говорил о проблемах. Первым о реальных проблемах российской армии начал говорить Гиркин, но его очень быстро "закрыли". Остальные пытались лавировать.

Не увидеть системные проблемы, которые набирали обороты в российской армии с 2022 года, могли только зашоренные "зет-военкоры". И на них кровь не только украинцев, но и россиян. Ведь если бы они начали говорить о проблемах армии РФ сразу, возможно, не было бы этого миллиона с лишним "двухсотых" российских оккупантов. И не было бы глобальной проблемы – истребления российской нации Путиным. Ведь сейчас речь идет о геноциде не только украинцев, но и россиян и малых народов РФ, которые исчезают из-за Путина.

В общем, было несколько крупных уничтожений малых народов России. Первое – во времена Ивана Грозного и Московского царства, когда происходило завоевание Сибири и расширение Московского царства. Второе – во времена Российской империи, когда целенаправленно истреблялись малые народы, пытавшиеся сопротивляться империи. Во времена Советского Союза это происходило в меньших масштабах. А вот при Российской Федерации масштабы уничтожения малых народов снова стали такими, как при Иване Грозном. Только тогда Московское царство вырезало другие национальности своими войсками, а сейчас Путин просто максимально мобилизует малые народы для того, чтобы они уничтожались на территории Украины.

Поэтому сейчас мы видим именно такой геноцид. И "зет-военкоры" в этом виноваты, в частности в том, что происходит деградация, уничтожение и деэволюция. Они это постепенно начинают понимать и уже не могут молчать.

Если судить именно по нынешнему действу на Красной площади, то на сколько еще парадов хватит ресурсов в России? Как парады будут выглядеть в дальнейшем? Или, возможно, после этого позора в России могут отказаться от них?

Нет, от парадов Путин не откажется никогда. В нынешнем формате они будут проводиться до тех пор, пока существует угроза удара по Москве. Если прилетит "Фламинго" на площадку, на которую соберут технику для парада, это будут репутационные потери и позор, потому что не смогли перехватить удар.

А в дальнейшем риск наших ударов не просто сохранится, а будет нарастать, причем качество ударов по Москве и области будет улучшаться, соответственно, возможности российской ПВО отражать такие атаки будут сокращаться.

Следовательно, в следующем году парад 9 мая тоже может быть исключительно с пехотой, но он все равно состоится, Россия от него не откажется.

Россияне часто повторяют фразу "Можем повторить!". Учитывая нынешний парад и "успехи" российской армии на украинском фронте, что именно россияне "могут повторить"? И сейчас, пока Россия празднует победу 80-летней давности, насколько она отдаляется даже не от победы над Украиной, а от возможности выхода из этой войны с сохранением лица?

Россия уже не сможет выйти из войны с Украиной с сохранением лица. Никак.

Победой для Украины в этой войне будет восстановление границ 1991 года. Я считаю, что это наша главная цель, и мы можем ее достичь. Да, это очень сложный и длительный процесс. Но и в 2022 году далеко не все верили, что мы сможем остановить врага. Тем не менее, мы это сделали: освободили север, большую часть Харьковщины, правобережную Херсонщину.

Сейчас враг движется очень медленно, и, если сравнивать с 2022 годом, его достижения минимальны. При этом мы расширяем возможности сдерживания и в какой-то момент заставим россиян отступать. Ведь уже сейчас наши дроны начали летать над Мариуполем и контролировать логистику в город. Такие наши возможности тоже будут наращиваться.

Я верю, что мы перейдем в контрнаступление. Когда именно – это уже другой вопрос. Но это не даст России выйти из этой войны с сохраненным лицом. Нам нужны границы 1991 года, а это не только Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, но и Крым.

Поэтому о сохранении лица Россией не может быть и речи. Здесь другие вопросы: сколько будет уничтожено россиян к моменту завершения войны нашей победой, сколько объектов нефтеперерабатывающей и энергетической инфраструктуры России будет разрушено, сколько будет уничтожено предприятий, сколько российских городов испытают на себе нефтяной дождь и другие последствия этой войны, насколько будет разрушена российская экономика и социальная сфера из-за нехватки бюджета, насколько обеднеют сами россияне, насколько будет уничтожена их логистическая, железнодорожная и авиационная инфраструктура и т. д.

Что россияне "могут повторить"? Разве что количество потерь, как во время Второй мировой войны – более 20 миллионов. И они движутся именно в этом направлении.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

